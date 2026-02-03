Atletica Piacenza: il talento corre nel fango e vola in pedana

Un fine settimana di grandi emozioni e risultati tecnici di rilievo per l’Atletica Piacenza, impegnata su due fronti caldi della stagione invernale: il fango del cross a Formigine e le pedane dei lanci a Forlì. Il talento dei giovani atleti piacentini è emerso con forza, tra gare di carattere e nuovi primati personali che confermano l’ottimo stato di forma del settore giovanile.

​Cross: Tattica e Cuore a Formigine

​Nella seconda fase dei Campionati di Società regionali di corsa campestre, disputatasi a Formigine il 31 gennaio, i mezzofondisti guidati da Edoardo Rossi hanno dato prova di grande maturità.

​In primo piano la categoria Ragazzi, dove Milo Perotti ha conquistato un fantastico bronzo sui 1,5 km, fermando il cronometro a 6’07” al termine di una gara gestita con intelligenza tattica. Ottima anche la prova di Lorenzo Ghisoni, che agguanta un solido nono posto in 6’19”.

​Tra gli Allievi, Paolo Boledi si conferma atleta di razza: sui 6 km del percorso modenese, Boledi ha lottato con coraggio conquistando la medaglia di bronzo in 18’47”. Applausi scroscianti anche per Giovanni Palpi: la sua prova sui 3 km

Cadetti (chiusa in 11’55”) gli vale non solo un piazzamento di prestigio, ma soprattutto la convocazione nella rappresentativa dell’Emilia-Romagna per i prossimi Campionati Italiani di Cross che si terranno a Selinunte (TR).

​Lanci: I nuovi primati volano a Forlì

​Non meno entusiasmanti le notizie arrivate da Forlì il 1° febbraio, in occasione della prima prova dei Campionati regionali di lanci invernali. Sotto la guida tecnica di Mattia Cavazzuti e Andrea Rinaldi, i lanciatori biancorossi hanno letteralmente demolito i propri limiti.

​ Martello: Giorgio Corrini sale sul terzo gradino del podio Juniores con una spallata da 48,11m, siglando il proprio record personale. Tra le donne, ottime risposte da Irene Dell’Orto (5ª con 29,33m) e Giorgia Cremona , che con 29,10m mette a referto il proprio nuovo primato.

sale sul terzo gradino del podio Juniores con una spallata da 48,11m, siglando il proprio record personale. Tra le donne, ottime risposte da (5ª con 29,33m) e , che con 29,10m mette a referto il proprio nuovo primato. ​ Giavellotto: Quarto posto di alto valore per Michele Boselli tra gli Juniores: il suo 48,41m è il nuovo record personale.

Quarto posto di alto valore per tra gli Juniores: il suo 48,41m è il nuovo record personale. ​Disco: Buona esperienza per l’allieva Anna Gherardi, che chiude al 15° posto con la misura di 23,30m.

​Prospettive future

​I sorrisi degli allenatori Rossi, Cavazzuti e Rinaldi testimoniano la crescita costante di un vivaio che continua a produrre talenti capaci di competere ai massimi livelli. Il prossimo appuntamento è ora fissato in Sicilia, dove Giovanni Palpi porterà i colori di Piacenza alla rassegna tricolore.

