Atletica Piacenza: il talento corre nel fango e vola in pedana

3 Febbraio 2026
Un fine settimana di grandi emozioni e risultati tecnici di rilievo per l’Atletica Piacenza, impegnata su due fronti caldi della stagione invernale: il fango del cross a Formigine e le pedane dei lanci a Forlì. Il talento dei giovani atleti piacentini è emerso con forza, tra gare di carattere e nuovi primati personali che confermano l’ottimo stato di forma del settore giovanile.

​Cross: Tattica e Cuore a Formigine

​Nella seconda fase dei Campionati di Società regionali di corsa campestre, disputatasi a Formigine il 31 gennaio, i mezzofondisti guidati da Edoardo Rossi hanno dato prova di grande maturità.

​In primo piano la categoria Ragazzi, dove Milo Perotti ha conquistato un fantastico bronzo sui 1,5 km, fermando il cronometro a 6’07” al termine di una gara gestita con intelligenza tattica. Ottima anche la prova di Lorenzo Ghisoni, che agguanta un solido nono posto in 6’19”.

​Tra gli Allievi, Paolo Boledi si conferma atleta di razza: sui 6 km del percorso modenese, Boledi ha lottato con coraggio conquistando la medaglia di bronzo in 18’47”. Applausi scroscianti anche per Giovanni Palpi: la sua prova sui 3 km 

Cadetti (chiusa in 11’55”) gli vale non solo un piazzamento di prestigio, ma soprattutto la convocazione nella rappresentativa dell’Emilia-Romagna per i prossimi Campionati Italiani di Cross che si terranno a Selinunte (TR).

​Lanci: I nuovi primati volano a Forlì

​Non meno entusiasmanti le notizie arrivate da Forlì il 1° febbraio, in occasione della prima prova dei Campionati regionali di lanci invernali. Sotto la guida tecnica di Mattia Cavazzuti e Andrea Rinaldi, i lanciatori biancorossi hanno letteralmente demolito i propri limiti.

  • Martello: Giorgio Corrini sale sul terzo gradino del podio Juniores con una spallata da 48,11m, siglando il proprio record personale. Tra le donne, ottime risposte da Irene Dell’Orto (5ª con 29,33m) e Giorgia Cremona, che con 29,10m mette a referto il proprio nuovo primato.
  • Giavellotto: Quarto posto di alto valore per Michele Boselli tra gli Juniores: il suo 48,41m è il nuovo record personale.
  • Disco: Buona esperienza per l’allieva Anna Gherardi, che chiude al 15° posto con la misura di 23,30m.

​Prospettive future

​I sorrisi degli allenatori Rossi, Cavazzuti e Rinaldi testimoniano la crescita costante di un vivaio che continua a produrre talenti capaci di competere ai massimi livelli. Il prossimo appuntamento è ora fissato in Sicilia, dove Giovanni Palpi porterà i colori di Piacenza alla rassegna tricolore.

