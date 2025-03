Volley – La Gas Sales Piacenza vince anche Gara 2: semifinale vicinissima

Ci impiega meno di un’ora e mezza di gioco Gas Sales Piacenza per superare anche in Gara 2 Rana Verona e portarsi sul 2-0 nella serie dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto. Una grande prova in attacco e a muro dove oltre a segnare sette block in si sono toccati decine e decine di palloni, tanta efficacia dalla linea dei nove metri ma soprattutto un grande carattere messo in campo dai biancorossi.

Vinto il primo set, avanti di parecchie lunghezze nel secondo (15-10) Verona con Keita sulla linea di battuta ha messo a segno un break di sette punti ma i biancorossi non hanno battuto ciglio e hanno chiuso il parziale lasciando gli avversari a quota 20. Tre biancorossi in doppia cifra: Maar e Mandiraci, eletto MVP dell’incontro, con 15 punti, Romanò con 10. In casa Verona il solo Keita è andato in doppia cifra con 18 punti.

A fine partita la Presidente Elisabetta Curti ha consegna a Robertlandy Simon la maglia con il numero 3000, i punti segnati in carriera dal centrale biancorosso. Gara 3 è in programma sabato 22 marzo a Verona e per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà il primo match ball a disposizione.

Le parole di coach Travica

“Siamo in crescita e se continuiamo così non so dove possiamo arrivare, si lavora bene in palestra ma per me siamo ancora zero a zero in questa serie. Ho detto ai ragazzi di cercare di divertirsi, hanno avuto un ottimo atteggiamento in campo e sono contento, la squadra non si è disunita quando abbiamo subito un break importante nel secondo set sappiamo che può accadere. Adesso il pensiero è già a Gara 3”.

Le parole di Brizard

“Abbiamo giocato una buona partita, sono davvero contento per la squadra e per quanto stiamo facendo in campo. Siamo consapevoli di quello che possiamo fare, abbiamo giocato molto bene in attacco e a muro toccando tanti palloni”.

GAS SALES PIACENZA – RANA VERONA 3-0

(25-22, 25-20, 25-18)

GAS SALES PIACENZA: Simon 4, Romanò 10, Maar 15, Galassi 8, Brizard 1, Mandiraci 15, Scanferla (L), Bovolenta, Andringa. Ne: Salsi, Kovacevic, Ricci, Gueye, Loreti (L). All. Travica.

RANA VERONA: Cortesia 3, Keita 18, Ewert 4, Zingel 3, Abaev 1, Sani 5, D’Amico (L), Vitelli 1, Jensen 5, Spirito. Ne: Chevalier, Bonisoli (L), Mozic, Zanotti. All. Simoni.