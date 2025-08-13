Volley – L’arrivo di De Servi completa il reparto centrali della VAP con Bisotti, Carli e Mosetti riconfermate

Il reparto centrali della formazione Under 16 VAP punta sulla continuità con tre riconferme ed un arrivo: a disposizione di coach Donato Maggipinto il volto nuovo sarà quello di Camilla De Servi con Emma Bisotti, Giulia Carli e Alice Mosetti al secondo anno nel roster della Academy.

De Servi rappresenta la quarta nuova giocatrice della rosa, la terza proveniente da Pro Patria. Reduce dalle esperienze in tre campionati (Under 16 e 18 Eccellenza e Serie C) la centrale ha avuto anche trascorsi al Vero Volley (Under 13 e 14, Prima e Seconda Divisione) e si appresta ad iniziare un nuovo percorso in VAP con grande entusiasmo.

Spiega De Servi

«Ho scelto la VAP perché è una squadra ambiziosa e solida con un progetto pluriennale sostenuto da allenatori, staff e dirigenti di altissimo livello. Rispetto alle altre proposte che ho ricevuto l’ho trovato il contesto più adatto dove posso migliorare, dare il massimo e nello stesso tempo provare una nuova esperienza personale vivendo la foresteria. Da questa nuova esperienza mi aspetto sicuramente una crescita sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista sportivo, che va di pari passo con la crescita della squadra».

Seconda stagione in VAP invece per Giulia Carli che continuerà così ad alzare il muro verdeblù. La centrale, cresciuta a Comacchio, ha vissuto una stagione in crescendo riuscendo ad incassare l’esordio in Serie B2 oltre alla convocazione allo stage di qualificazione nazionale dell’ottobre scorso.

Racconta Carli

«La scorsa stagione in VAP sono cresciuta come persona e come giocatrice in una realtà molto diversa da quella in cui ho iniziato. Nonostante le difficoltà iniziali di inserimento sono riuscita alla fine a trovare un posto in squadra e per questo devo ringraziare a tutta la “famiglia” VAP. Mi hanno convinto a proseguire qui un pò tutti con una grande squadra e grande società che si prende cura di noi. Inoltre mi hanno convinto i successi ottenuti con la squadra e sicuramente il mio allenatore che mi ha dato tanto fiducia: il mio obiettivo è di crescere ancora come giocatrice e di arrivare con la squadra ancora più in alto».

Insieme a Carli ci sarà un pezzo di Friuli Venezia-Giulia con Alice Mosetti

«Ho deciso di rimanere in VAP perché mi sono trovata molto bene sia in palestra che in “casetta” (la foresteria, NdR) dove tutto lo staff cerca di accontentarci sempre. Sicuramente spero di portarmi a casa un bagaglio di saggezza più grande di quello con cui sono arrivata anche se è già più ampio rispetto allo scorso anno. Spero di trovare ragazze come quelle dell’anno scorso che mi mancano un sacco a cui tengo molto».

La terza ma non meno importante riconferma del reparto è quello di Emma Bisotti. Per la giocatrice piacentina che aveva esordito nella Libertas San Paolo la stagione 2025/26 sarà la numero tre con la maglia della Academy dopo la vittoria del titolo territoriale Under 14 nel 2024 e il settimo posto nelle fasi nazionali Under 16.

«Ho deciso di rimanere perché in VAP ho la possibilità di crescere con l’aiuto dello staff. Da questa stagione mi aspetto grandi sfide che affronterò insieme alle nuove e vecchie compagne: cercherò di dare il meglio».

