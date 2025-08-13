Cade con la bicicletta nei pressi di Castel San Giovanni, 77enne soccorso in eliambulanza

Cade con la bicicletta, grave. I fatti sono accaduti questa mattina nei pressi di Castel San Giovanni. L’uomo, 77 anni, residente in provincia di Pavia, stava pedalando nei pressi della frazione di Ganaghello quando, per motivi da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduto.
Nell’impatto ha riportato un forte trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Considerata la tipologia di ferita e le condizioni dell’uomo, i sanitari hanno disposto il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza. Le sue condizioni sono gravi.
Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.