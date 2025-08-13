Cade con la bicicletta nei pressi di Castel San Giovanni, 77enne soccorso in eliambulanza

13 Agosto 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Case Trebbia, incidente sulla Statale 45. Automobilista trasportato in eliambulanza a Parma in gravi condizioni
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Cade con la bicicletta, grave. I fatti sono accaduti questa mattina nei pressi di Castel San Giovanni. L’uomo, 77 anni, residente in provincia di Pavia, stava pedalando nei pressi della frazione di Ganaghello quando, per motivi da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduto.

Coop San Martino

Nell’impatto ha riportato un forte trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Considerata la tipologia di ferita e le condizioni dell’uomo, i sanitari hanno disposto il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Radio Sound
blank blank