Cade con la bicicletta nei pressi di Castel San Giovanni, 77enne soccorso in eliambulanza

Cade con la bicicletta, grave. I fatti sono accaduti questa mattina nei pressi di Castel San Giovanni. L’uomo, 77 anni, residente in provincia di Pavia, stava pedalando nei pressi della frazione di Ganaghello quando, per motivi da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduto.

Nell’impatto ha riportato un forte trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Considerata la tipologia di ferita e le condizioni dell’uomo, i sanitari hanno disposto il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy