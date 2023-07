Volley – Manuel Zlatanov (Gas Sales Piacenza) è Campione d’Europa Under 17

Manuel Zlatanov è campione d’Europa Under 17 con l’Italia. Il giovane schiacciatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stato importante protagonista della finale vinta dagli azzurri sulla Bulgaria per 3-1 (23-25, 19-25, 20-25). Entrato in campo dopo pochi scambi del primo set, Manuel non ha più lasciato il campo e ha festeggiato il titolo davanti a papà Hristo e mamma Chiara Grasso in Montenegro, a Podgorica, per sostenere la squadra di Monica Cresta.

Percorso netto per gli azzurrini in terra montenegrina: dopo aver vinto il proprio girone senza alcuna sconfitta, in semifinale ha avuto la meglio sul Belgio per 3-0 (25-12, 25-20, 25-19) con Manuel Zlatanov autore di 7 punti e quindi in finale ha superato la temibile Bulgaria con il giovane biancorosso autore di 9 punti.

Monica Cresta (primo allenatore)

“Sono contenta per questo successo che arriva al termine di due anni di lavoro. Sono felice per ogni singolo ragazzo che ha fatto parte di questa Nazionale, sia per quelli che sono qui in questo momento che per coloro che hanno lavorato con noi durante la preparazione. E sono contenta per il movimento e per le società. Devo ringraziare il mio staff che mi è sempre stato vicino e mi ha supportata, un ringraziamento doveroso alla Federazione che ci ha supportati nel cammino verso questo traguardo, e un grazie inoltre al direttore tecnico Julio Velasco per questi quattro anni che ha lavorato con noi”.

I 14 azzurrini oro ai Campionati Europei

Palleggiatori: Simone Porro e Bryan Argilagos

Opposti: Gianluca Cremoni e Raffaele Colaci

Schiacciatori: Simone Bertoncello, Nicolò Garello, Manuel Zlatanov e Davide Boschini

Centrali: Alessandro Benacchio, Lorenzo Ciampi, Andrea Ruzza e Nicola Zara

Liberi: Andrea Giani e Andrea Usanza

