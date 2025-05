Un altro trofeo in bacheca per coronare una stagione d’oro: il Bogdanka Luk Lublin, allenato dal piacentino Massimo Botti, ha vinto per la prima volta nella sua storia il campionato polacco di pallavolo battendo l’Aluron Cmc Warta Zawiercie per 3-0 in Gara4 della finale playoff scudetto (3-1 nella serie). È il secondo titolo conquistato quest’anno dalla squadra di Botti dopo la vittoria della Challenge Cup.

