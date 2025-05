Volley, Serie B2 – River Decalacque, la stagione termina con una sconfitta. L’anno prossimo sarà serie C

Si chiude con una sconfitta il campionato di B2 del River Decalacque, che esce perdente dalla palestra comunale di Folzano contro la forte formazione del Brescia Volley. Troppo diverse le motivazioni pre-partita per sperare in un incontro equilibrato: per le piacentine la retrocessione matematica raggiunta da un paio di settimane e l’infermeria sempre piena, mentre le lombarde, già certe del raggiungimento dei playoff, hanno provato a insidiare il primo posto in classifica alla squadra bergamasca di Brembo, avanti di un punto.

Si chiude con una mesta retrocessione il campionato in B2 per il River Volley 2001, in un anno tribolato, costellato da troppi infortuni. Si tornerà a calcare i parquet delle palestre regionali e lavorare con un occhio di riguardo al settore giovanile, che resta la mission societaria.

BRESCIA VOLLEY BS – DECALACQUE RIVER PC 3-0

(25-14 25-14 25-14)

BRESCIA VOLLEY BS: Sala (L1), Bianchini, Moriconi, Silini V. 1, Curti (L2), Fontana 6, Uzunova 1, Del Bono, Frugoni 17, Bonardi 5, Arici 1, Sandrini 3, Ducoli 9, Silini A., Peli 5. All. Bonfadini-Facchetti.

DECALACQUE RIVER PC: Ragnoli 3, Gionelli, Caviati, Rocca 4, Antola 2, Chinosi 4, Padrini 3, Colombini, Molinari 5, Soragna 3, Pisani (L), All. Vassallo-Carini.