Volley – Milano-Gas Sales Piacenza 1-3, i biancorossi vincono in rimonta e pareggiano la serie, Anastasi: “Abbiamo fatto bene a muro e in difesa” AUDIO

La Gas Sales BluEnergy vince gara 2 dei quarti di finale scudetto a Milano. Gli uomini di Anastasi lasciano ai lombardi solo il primo set, poi ribaltano la partita, grazie all’ottima prova a muro, trascinati da Simon. Il quarto set è letteralmente dominato dagli ospiti e chiuso con un perentorio 25-14. Ottimi segnali in vista di gara 3, che si giocherà al PalaBanca sabato 16 marzo, alle ore 18:00

Anastasi: “Mi è piaciuta molto la correlazione muro difesa. Siamo stati bravi a rimettere in equilibrio la serie”

I sestetti

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Leal, Lucarelli, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

MILANO: Reggers, Porro, Ishikawa, Kaziyski, Vitelli, Loser, Catania (L). All. Piazza

Primo set 25-22

Ace di Brizard che pesca l’incrocio delle linee 9-9. Risposta immediata di Milano con Reggers 10-9. Muro provvidenziale di Simon che chiude uno scambio lunghissimo 10-11. Mani out di Reggers che pareggia il set 11-11. Diagonale stretta di Leal 11-12. Parallela vincente di Ishikawa 15-14. Passa in mezzo al muro di Milano l’attacco vincente di Lucarelli 15-15. Punto break di Milano 17-15. Muro di Vitelli su Leal e Anastasi chiama time out 18-15. Ancora con il muro Vitelli 19-15. In diagonale Reggers 20-16. Romanò prende le mani del muro di Milano 20-17. Attacco out di Kaziyski 20-18. Pipe vincente di Ishikawa dopo la copertura di Catania sul muro di Piacenza 21-18. Ricezione errata e slash di Dirlic 22-18. Primo tempo di Caneschi che accorcia le distanze 23-20. Errore banale in attacco di Dirlic che ragala a Piacenza il 23-21. Primo tempo di Caneschi che costringe al time out Piazza 23-22. Risponde in uscita dal time out Milano con l’attacco vincente di Ishikawa 24-22. Centra l’astina la parallela di Romanò, Milano si aggiudica il primo set 25-22.

Secondo set 20-25

Apre il secondo set il primo tempo di Simon 0-1. Muro di Simon su Loser 0-2. Risponde immediatamente il centrale argentino 1-2. Magia di Reggers che finta l’attacco e poi chiude il pallonetto di mancino 2-3. Errore dai 9 metri di Milano 2-4. Cambio palla immediato di Milano con Kaziyski 3-4. Scambio interminabile concluso con la parallela di Romanò 3-5. Errore in battuta di Romanò 4-5. Bravo Brizard a servire Caneschi che attacca senza muro 4-6. Pipe vincente di Leal e time out Milano 4-7. Mani out di Reggers 5-7. Servizio out di Kaziyski 5-8. Pipe profonda di Leal 6-10. Pallonetto spinto di Ishikawa che beffa la difesa biancorossa 7-10. Digonale vincente di Romanò 7-11. Grande difesa di Scanferla, poi mani out di Romanò 7-12. Entra Mergarejo per Kaziyski. Muro di Piacenza ed altro punto break 13-7. Time out Milano. Alzata in bagher fuori misura di Catania e punto Gas Sales 7-14. Errore al servizio di Lucarelli 8-14. Incomprensione tra Leal e Scanferla, ace Ishikawa 9-14. Invasione a rete di Leal 10-14. Time out Piacenza. Ancora imprecisa Piacenza in ricezione e slash vincente di Mergarejo 11-14. Altro ace di Ishikawa 12-14. Difende e contrattacca Piacenza con Lucarelli 12-15. Parallela di Mergarejo murata da Romanò 12-16. Chiude il colpo Loser 13-16. Prova a rigiocare l’attacco Leal ma si prende la murata di Milano 14-16. in rete la battuta di Loser 14-17. Muro di Vitelli su Leal e milano a meno uno 16-17. Time out Anastasi. Si ferma sul nastro la battuta di Reggers 16-18. Mani out di Lucarelli e Piacenza allunga 16-19. Torna in campo Kaziyski per Mergarejo. Super giocata di Kaziyski che beffa il muro biancorosso 17-20. in campo Andringa per Leal. Va altissimo Lucarelli in diagonale 17-21. Entra Gironi per Caneschi nel suo turno in battuta. Servizio in rete del numero 4 di Piacenza 18-21. In rete Vitelli 18-22. Errore in attacco di Romanò 19-22. Altra diagonale stretta di Lucarelli 19-23. Torna in campo Leal per Andringa. Muro di Reggers che chiude la parallela a Romanò 20-23. Muro a tre vincente di Piacenza 20-24. Ace di Simon, Piacenza si aggiudica il set 20-25.

Terzo set 21-25

Attacco di seconda di Porro 1-0. Servizio out Kaziyski 1-1. Pipe vincente di Kaziyski 2-1. Primo tempo velocissimo giocato da Brizard per Caneschi 2-2. Battuta che termina fuori di Leal 3-2. Gran difesa di Catania, poi la diagonale di Reggers a chiudere lo scambio 4-2. A segno Leal da posto quattro 4-3. In rete il servizio di Romanò 5-3. Autostrada in parallela, ne approfitta Lucarelli 5-4. Vola altissimo Ishikawa in pipe 6-4. Primo tempo a segno di Simon 6-5. Mani out di Romanò giocando con il muro a tre di Milano 6-6. Difende tutto Piacenza, errore in attacco di Reggers 6-7. Muro di Vitelli su Simon 7-7. Sbaglia il servizio Reggers 7-8. Muro a tre vincente dei biancorossi 7-9. Cambio palla di Milano con l’offensiva di Kaziyski 8-9. Errore dai nove metri di Kaziyski 8-10. Entra Mergarejo per Kaziyski. Si ferma sul nastro la battuta di Vitelli 9-11. Attacca ancora di seconda Porro 10-11. Pareggia il set Ishikawa 11-11. Primo tempo di Caneschi che passa tra le mani del muro biancoblu 11-12. Risolve uno scambio fantastico l’attacco di Brizard 11-13. Attacco out di Ishikawa 11-14. Entra in campo Dirlic per Reggers. Muro di Dirlic in parallela 13-14. Immediato cambio palla con Simon 13-15. Pipe rapidissima di Ishikawa 14-15. Ace di Lucarelli verso posto uno e time out Milano 14-17. Attacco vincente di Mergarejo 15-17. Errore in attacco di Leal 16-17. Time out Piacenza. Ace di Dirlic 17-17. Non può nulla la difesa di Milano sul primo tempo di Simon 17-18. Ace di Simon 17-19. Secondo ace consecutivo di Simon 17-20. In rete Simon 18-20. Mani out di Leal sulle mani di Porro 18-21. Attacca profondo Ishikawa, tocca il muro di Piacenza 19-21. Free ball per Piacenza, ne approfitta Leal 19-22. Primo tempo vincente di Loser 20-22. Entra Andringa per Leal. Errore di nove metri di Porro 20-23. Entra in battuta Gironi per Caneschi. Accorcia le distanze l’attacco di Ishikawa 21-23. Splendido primo tempo di Simon verso posto uno 21-24. Muro di Lucarelli su Dirlic, Piacenza vince il terzo set 21-25.

Quarto set 14-25

Pipe vincente di Ishikawa 1-1. Attacco di seconda vincente di Brizard 1-2. Lucarelli chiude il primo punto break del set 1-3. Primo tempo vincente di Vitelli 2-3. Ace di Lucarelli 2-5. Lucarelli prima mette in difficoltà la ricenzione di Milano poi mette a segno la pipe del 2-6. Time out Milano. Infermabile Lucarelli con la pipe 2-7. Ace di Lucarelli 2-8. Time out Milano. Ace di Lucarelli 2-9. Doppio cambio di Milano: Zonta e Reggers per Dirlic e Porro. Muro di Simon su Vitelli 2-10. Errore di Mergarejo al servizio 3-11. Parallela vincente di Reggers 4-11. Ace di Romanò 4-13. A segno in diagonale Ishikawa 5-13. Rientrano in campo Dirlic e Porro. Ace di Leal 5-15. Ace di Ishikawa 7-15. Attacco out di Dirlic 7-16. Entra Gironi per il turno al servizio di Caneschi. A segno Dirlic con il mani out 8-16. Muro di Vitelli su Lucarelli 9-16. Attacco vincente di Mergarejo che passa in mezzo al muro biancorosso 10-16. Ancora Mergarejo in diagonale 11-16. Time out Piacenza. Vincente Lucarelli che sfrutta la mano esterna di Dirlic 11-17. Muro di Simon 11-18. Ace di Brizard 11-19. Completamente errato l’attacco di Dirlic 11-20. Pipe vincente di Leal 11-21. Parallela vincente di Romanò 12-23. Leal regala il match ball 12-24. Annulla il primo Milano con il primo tempo di Vitelli 13-24. Pipe vincente verso posto cinque di Mergarejo 14-24. Romanò chiude il match 14-25.