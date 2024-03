Gas Sales Piacenza, Gara 2 contro Milano è decisiva nei Playoff Scudetto. Primo Tempo con Francesco Recine

Carissimi appassionati di volley, è di nuovo tempo di “Primo Tempo”! Oggi vi immergeremo nell’entusiasmante mondo del Piacenza Volley, esplorando gli intricati dettagli della loro stagione intensa e le strategie per mantenere alta la concentrazione. In questa puntata speciale, abbiamo avuto il privilegio di intervistare Francesco Recine, schiacciatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Scopri cosa ha da dirci su come la squadra affronta le sfide e come mantengono la fiamma della passione sempre accesa. Siete pronti? Prendete posto e godetevi un’altra emozionante puntata di “Primo Tempo”! 🏐🎙️

Precedente puntata: Gas Sales Piacenza, con Modena per dimenticare la Champions e blindare il terzo posto. Primo Tempo con Yuri Romanò

Con Milano è arrivata la sconfitta in Gara 1 al tie-break: “È stata la fotocopia delle altre partite giocate con loro. Magari quella in Coppa Italia è stata più combattuta, ma ci sono stati alti e bassi da entrambi i lati. Loro hanno iniziato a spingere verso la fine della partita, mentre noi siamo calati. Abbiamo fatto errori un po’ grossolani. Sono state montagne russe. Cinque gare comunque sono lunghe, i playoff possono cambiare in poco tempo. In casa di Milano sarà dura, ma ci proveremo”.

Domenica c’è Gara 2, si gioca alle ore 19:00 all’Allianz Cloud di Milano: “Dovremo lasciarci alle spalle Gara 1, quello che è successo deve andare sotto al tappeto. In campionato siamo ripartiti diverse volte dopo le sconfitte, quindi dobbiamo saperlo fare anche in questa occasione. Abbiamo gente pluripremiata e con tanta esperienza: bisogna ritrovare il filo con il nostro gioco. La battuta farà la differenza: è sempre l’elemento più importante”.

PODCAST – Primo Tempo

“Primo Tempo“, la nuova trasmissione nata dalla collaborazione tra Radio Sound e la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la stagione 2023-2024. Un podcast della durata di 5 minuti, condotto dall’opinionista Carlofilippo Vardelli con interviste esclusive e approfondimenti sul mondo volley piacentino. Ogni venerdì alle 11.30 su Radio Sound e in Podcast.