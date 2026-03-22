Volley – Modena passa al PalaBanca, Piacenza KO 3-2: si deciderà tutto a Gara 5

Al Palabanca è andata in scena l’ennesima battaglia di questa serie playoff tra Gas Sales Piacenza e Modena che si conferma essere un vero spettacolo per gli appassionati di volley. Il terzo tie break su quattro gare testimonia l’enorme equilibrio tra le due compagini.

Trascinati dai propri tifosi, Gas Sales Piacenza lotta e mantiene la partita sui giusti binari fino al quinto set, che si conferma essere un problema per i ragazzi di coach Boninfante con due soli tie break a favore in tutta la stagione, conquistati contro Cuneo in regular season e con Modena in gara 2; è il solito Mandiraci a trascinare le offensive piacentine accompagnato da un positivo Bovolenta ( rispettivamente 17 e 16 punti).

L’mvp della partita è senza ombra di dubbio Pardo Mati con un efficienza in attacco pari ad uno schiacciatore, ben 14 punti messi a segno dal giovane centrale azzurro, insieme a lui Paul Buchegger e Luca Porro rimangono i pericoli principali da tenere d’occhio per Piacenza.

La Gas Sales non sfrutta la prima occasione disponibile per accedere alle semifinali scudetto, i Biancorossi nel mezzo avranno anche l’impegno in Coppa Cev contro il Ljubiana, si deciderà tutto a gara 5 in un Palapanini che si preannuncia infuocato.

Gas Sales Piacenza – Valsa Group Modena 2-3

(23-25, 25-23, 23-25, 25-16, 7-15)

Gas Sales Piacenza: Iyegbekedo 3, Bovolenta 16, Gutierrez 12, Simon 10, Porro 3, Mandiraci 17, Pace (L), Comparoni 8, Loreti, Andringa. Ne: Leon, Galassi (L), Travica, Bergmann. All. Boninfante.

Valsa Group Modena: Porro L. 16, Sanguinetti 11, Tizi-Oualou 6, Davyskiba 10, Mati 14, Buchegger 13, Perry (L), Massari, Bento 2, Giraudo. Ne: Federici (L), Tauletta, Anzani, Ikhbayri. All. Giuliani.

Arbitri: Zavater di Roma, Carcione di Roma.

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