Rugby – Beffa nel finale per i Lyons: Biella supera i Leoni allo scadere

Grosso rammarico per Sitav Rugby Lyons: dopo 75’ pressocchè perfetti i Leoni di Paoletti crollano sotto la rimonta del Biella, che segna due mete a cronometro praticamente scaduto e supera i bianconeri per un punto.

La cronaca

Sfida vera doveva essere e sfida vera è stata, con due formazioni che si sono combattute a viso aperto per tutti gli 80’. Alla fine esulta Biella, brava a crederci fino in fondo e a riaprire una gara che sembrava in controllo per i Lyons. Oltre l’80’ è la segnatura pesante di Foglio Bonda a far esplodere il numeroso tifo gialloverde, mentre i Leoni masticano amaro anche per il soprasso in classifica subito.

In avvio gara meglio i padroni di casa, che nei primi 20’ sono stabilmente in attacco: una segnatura all’ala viene cancellata per un in avanti e i Lyons si salvano, riuscendo a prendere progressivamente campo. Ad aprire le marcature è Rodina, che si infila nella difesa gialloverde e segna in mezzo ai pali. Al 34’ Cruciani accorcia dalla piazzola per i padroni di casa, ma prima dell’intervallo i Lyons si riportano in attacco e segnano con Nalaga di potenza. 3-14 per gli ospiti all’intervallo.

Secondo tempo

Nella ripresa i Lyons sembrano poter prendere il largo: alla prima occasione una meta di Via viene cancellata per un in avanti, ma la pressione non cala e al 58’ è Cutler a schiacciare in meta la terza segnatura pesante dei suoi, con la solita precisione di Camero dalla piazzola per il 3-21. Ma proprio da questo momento cambia l’inerzia della partita: Biella reagisce con orgoglio e intensità: al 59’ Ledesma accorcia le distanze con meta trasformata da Cruciani, e cinque minuti più tardi è Eschoyez a riportare i suoi sotto break (17-21).

Nonostante l’uno-due i Lyons riescono a portarsi in attacco, e al 70’ la meta di Acosta abile a battere con astuzia la difesa sulla linea di meta, sembra poter dare il margine necessario alla vittoria. Il finale però è tutto dei padroni di casa: sale la pressione e Acosta si fa ammonire lasciando i suoi in inferiorità numera, e Al 79’ ancora Ledesma firma la meta del 22-28 che riapre la gara. Con l’ultimo pallone i padroni di casa trovano la meta e la trasformazione del sorpasso, al termine di una partita al cardiopalma.

Prestazione di grande carattere per Biella, capace di ribaltare una situazione complicata contro un avversario solido. I Lyons escono comunque con due punti e con il riconoscimento di Player of the Match assegnato ad Alessandro Via.

Biella Rugby v Sitav Rugby Lyons 29–28

Marcatori. p.t. 25’ m. Rodina tr. Camero (7-0), 34’ c.p. Cruciani (3-7), 39’ m. Waqaicece tr. Camero (3-14); s.t. 58’ m. Cutler tr. Camero (3-21), 59’ m. J.M. Ledesma tr. Cruciani (10-21), 64’ m. Eschoyez tr. Cruciani (17-21), 70’ meta Acosta tr. Camero (17-28), 79’ m. J.M. Ledesma n.t. (22-28), 80’ m.Foglio Bonda tr. Cruciani (29-28)

Biella Rugby Club: Ghelli (37’-40’ Tabet); Nastaro, Foglio Bonda, Cruciani, Morel; Wentzel, Dabalà (52’ Besso); De Biaggio (52’ Mondin), Barilli (40’ J.B. Ledesma), Zucconi; G. Loretti (44’ Gonella), Echoyez; Pavesi (55’ Vecchia), J.M. Ledesma, De Lise (cap.) (67’ Sorbera). All. Benettin

Sitav Rugby Lyons: G. Via; Calosso (76’ Colombo), Waqaicece, Rodina, Pasini (48’ Gaetano); Camero (76’ Russo), A. Via; Moretto (cap.), Bance, Perazzoli; Bottacci (70’ Cemicetti), Cutler; Moretti (70’ Horgan), Scatigna (70’ Maggiore), Libero (70’ Acosta). All. Paoletti-Forte

Calciatori: Cruciani (Biella Rugby) 4/5; Camero (Sitav Lyons Piacenza) 4/4; Russo (Sitav Lyons Piacenza) 0/1

Punti conquistati in classifica: (Biella Rugby) 5, (Sitav Lyons Piacenza) 2

Player of the Match: Alessandro Via (Sitav Lyons Piacenza)

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