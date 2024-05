Volley – Nure Volley è campione territoriale Under 16 per la stagione 2023/2024

La formazione di coach Matteo Capra, Paolo Volpini e Fabio Longinotti conquistato il titolo territoriale di categoria, vincendo la Final Four che si è tenuta domenica 28 aprile al palasport di Sangiorgio Piacentino. In semifinale le ragazze del Nure Volley hanno sconfitto 3-0 (25-17 25-19 25-19) il River Volley, ultima qualificata agli spareggi, e nell’atto conclusivo hanno superato il Piace Volley che nell’altra semifinale, aveva sconfitto il Team 03 al tiebreak. Gara a senso unico nel quale il Bar Giardino ha chiuso per 3-0 (25-14 25-13 25-19) mentre il River Volley è salito sul gradino più basso del podio.

“Abbiamo preso in mano un gruppo per la maggior parte cresciuto con Paola Tonna e abbiamo inserito alcune ragazze provenienti da altre realtà. Le ragazze sono state splendide durante tutta l’annata sia in under 18 dove si sono classificate terze sia in under 16 dove durante il campionato abbiamo perso solo un set. La vittoria in Final Four ci ha decretato campioni provinciali e questo credo sia un premio per tutte le ragazze che dal primo all’ultimo allenamento hanno dimostrato una serietà assoluta”.

Al termine della finalissima , dove è presente un nutrito pubblico sugli spalti tra cui le atlete della serie B2, capolista nel girone E e qualificata ai play off promozione con du turni d’anticipo, sono state premiate dal delegato consigliere Fipav Marco Fava e Giuseppe Vincini, presidente della Pallavolo San Giorgio, le quattro formazioni partecipanti e le atlete meritevoli, Sara Apponi del Piace Volley, miglior alzatrice, mentre iil Bar Giardino Nure Volley ha fatto incetta di premi individuali con Laura Galelli, miglior libero, Bance Haiba, miglior centrale e Virginia Lunardini, mvp della Final Four.

Il torneo

Semifinali

Bar Giardino Nure Volley-Floric De Sanctis River 3-0 (25-17 25-19 25-19)

Team 03 Blu-Falle Immre Piace 2-3 (14-25 25-23. 25-13, 22-25, 13-15)

Finale 3^posto

Team 03 Blu- Floric De Sanctis River 0-2 (25-27 24-26)

Finale 1^posto

Bar Giardino Nure Volley-Falle Immre Piace 3-0 ( 25-14 25-13 25-19)

Premiazioni

Sara Apponi, Piace Volley, miglior alzatrice.

Laura Galelli, Nure Volley, miglior libero.

Bance Haiba, Nure Volley, miglior centrale.

Virginia Lunardini, Nure Volley, Mvp F4.