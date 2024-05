Le formazioni Under 12 S3 3×3 Primo e Secondo Livello di Gas Sales Piacenza saranno impegnate mercoledì primo maggio nel bolognese nelle Finali Regionali di categoria. Otto le squadre partecipanti alla Finale Regionale Under 12 S3 3×3 Secondo Livello, sei a quella di Primo livello. In palio per la Under 12 S3 3×3 Secondo Livello il pass per le Finali Nazionali.

Alle Palestra di Monte San Giovanni in provincia di Bologna l’Under 12 S3 3×3 Secondo Livello di Gas Sales Piacenza è inserita nel Girone A e affronterà la Pallavolo Viserba Rimini mentre le altre due squadre sono Volley Parma Conforti e Consar 3×3 Ravenna. Nel pomeriggio le finali dal primo al quarto posto a cui parteciperanno le prime due squadre classificate dei due gironi e dal quinto all’ottavo posto.

Questi i convocati: Lorenzo Bruno, Diego Verdetti, Tommaso Losi, Ettore Fei, Sergio Ferrari. Primo allenatore Nicola Barbon, dirigente accompagnatore Verdetti.

Alla Palestra Owens di Monte San Pietro in provincia di Bologna l’Under 12 S3 Primo livello parteciperà alla Finale Regionale che vede al via sei squadre. Questi i convocati: Andrea Aquino, Enea Aquino, Federico Virone, Ajoub Gueye. Primo allenatore Teodoro Hryn, dirigente accompagnatore Elena Carpanini.