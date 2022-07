Volley – Per il centrale Enrico Cester un’altra stagione in maglia Gas Sales Piacenza

Enrico Cester sarà un giocatore di Gas Sales Piacenza anche nella stagione 2022-2023. Sedici stagioni all’attivo nella massima serie per Enrico Cester, un vero e proprio veterano della SuperLega, che continua dunque la sua avventura a Piacenza dove è arrivato l’estate scorsa. Per il veneto nella scorsa stagione sono state ventisette le presenze in campo tra campionato, Coppa Italia, Play Off Scudetto e Play Off 5° posto per un totale di 78 set giocati, 90 punti messi a segno, di cui 32 muri. Un contributo importante quello dato dal centrale che ha dimostrato ancora una volta tutte le sue qualità sottorete e fatto valere tutti i suoi 204 cm di altezza.

Le parole di Enrico Cester

“Sono contento di continuare a giocare a Piacenza e poter dare il mio contributo ad un progetto importante e in continua evoluzione. Ogni anno l’asticella si alza, le ambizioni della società sono di quelle importanti, ci sarà l’occasione di giocare in Europa e questo deve essere un ulteriore stimolo per tutti noi. Speriamo possa essere una bella stagione e che ci si possa divertire in campo”.

Classe 1988 nato a Motta di Livenza e cresciuto tra le fila di Treviso, Enrico Cester entra in pianta stabile in prima squadra a partire dalla stagione 2005-2006. Ha vestito la maglia di Treviso per tre annate per poi scendere di categoria, in A2 con Città di Castello e tornare nella massima serie nel 2009 a Loreto. Dopo varie esperienze in giro per l’Italia con le maglie di San Giustino, Latina, Castellana Grotte e Ravenna eccolo protagonista a Civitanova dove resta quattro stagioni dal 2015 al 2019, vincendo da protagonista due Scudetti, una Coppa Italia e una Champions League. Chiusa l’esperienza nelle Marche si è trasferito a Verona, quindi a Vibo Valentia e la scorsa stagione a Piacenza.

Enrico Cester ha collezionato oltre 40 presenze con la maglia della Nazionale Azzurra e ha preso parte anche ai Campionati Mondiali del 2018.

Carriera

2004-2007 giovanili Treviso

2005-2008 Treviso SuperLega

2008-2009 Città di Castello A2

2009-2010 Loreto SuperLega

2010-2011 San Giustino SuperLega

2011-2012 Andreoli Latina SuperLega

2012-2013 BCC-NEP Castellana Grotte SuperLega

2013-2015 CMC Ravenna SuperLega

2015-2019 Cucine Lube Civitanova SuperLega

2019-2020 Calzedonia Verona SuperLega

2020-2021 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia SuperLega

2021-2022 Gas Sales Bluenergy Piacenza SuperLega

Palmares

2008 Junior League

2017 Campionato Italiano e Coppa Italia

2019 Campionato Italiano e Champions League