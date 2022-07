Il sindaco Katia Tarasconi positiva al Covid: “Primi giorni di lavoro da casa, ma non appena mi riprenderò tante occasioni di incontro”

Il sindaco Katia Tarasconi ha effettuato stamani, dopo i tamponi con esito negativo già eseguiti nella giornata di ieri, un ulteriore controllo, risultando positiva al Covid 19: “Pur attribuendo il mio malessere alla stanchezza dettata dal periodo intenso e frenetico della campagna elettorale, ho voluto comunque sottopormi agli accertamenti per cautela e rispetto nei confronti di tutte le persone con cui sono venuta in contatto nelle ultime settimane. Purtroppo, oggi è sopraggiunta la febbre e la conferma del virus”.

“Con molto rammarico – sottolinea – dovrò trascorrere in isolamento questi primi giorni del mio mandato, seguendo da casa tutte le pratiche alla mia attenzione, in costante contatto con gli uffici comunali. Purtroppo non potrò partecipare ai tanti appuntamenti che erano già in calendario, a cominciare dalla festività patronale, con il tradizionale passaggio sulla fiera e la celebrazione religiosa nella basilica di Sant’Antonino, per il rito solenne dell’offerta del cero. Sarebbe stato un momento importante, di grande valore simbolico, poter iniziare questo percorso in una ricorrenza così significativa per la nostra comunità, incontrando tanti concittadini, ma sono certa che non mancheranno le occasioni non appena mi riprenderò”.