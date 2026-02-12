Volley – Raffica di convocazioni per la Volley Academy, domenica a San Nicolò nuovo allenamento della selezione regionale

Prosegue l’attività di monitoraggio di coach Nello Caliendo con la Selezione Regionale Femminile che nella mattinata di domenica si allenerà nel palazzetto di casa della VAP richiamando a San Nicolò le under 16 più interessanti del panorama regionale.

Per la Volley Academy Piacenza sono ben cinque le giocatrici convocate nel segno della continuità rispetto al Regional Day e all’allenamento della selezione a Forlì dello scorso 18 gennaio: insieme a Hillary Uwadiae, Matilde Muzzu (2011), Giulia Tencati e Virginia Casella (2012) il nome nuovo è quello di Sophie Riccardi (2011) che rende il gruppo VAP quello più numeroso.

Non solo pallavolo indoor perché domenica scatterà a Parma il primo allenamento (seconda tappa prevista per il 15 marzo) della selezione che delineerà la Rappresentativa Regionale Emilia Romagna. Per VAP tre rappresentanti, tutte appartenenti alla formazione under 16: il selezionatore Federico Bovio ha convocato le bande Martina Di Ianni e Siria Sposimo insieme alla regista Lucrezia Fortunato. Fortunato che lo scorso settembre aveva conquistato la medaglia d’argento nel campionato nazionale di beach volley under 16.

Nota Fipav

In occasione della giornata di selezione al Palazzetto di San Nicolò lo staff delle selezioni regionali Femminile e Maschile sarà disponibile per una tavola rotonda con selezionatori territoriali ed allenatori presenti, al termine dell’allenamento della mattina. Seguono agenda e contenuti.

Argomenti

I criteri di selezione regionale suggeriti dagli staff delle Nazionali Giovanili

I criteri di selezione territoriale

Difficoltà riscontrate sul territorio per la qualificazione degli atleti (con il coinvolgimento degli allenatori del territorio)

Orari

Femminile: dalle 13:00 alle 13:45 (al termine dell’allenamento)

Maschile: dalle 17:00 alle 17:45 (al termine dell’allenamento)

La partecipazione è libera per tutti gli allenatori delle province coinvolte nelle attività di selezione della giornata. L’attività avrà come scopo incentivare il dialogo col territorio e condividere idee ed esperienze riguardanti le fasce di età oggetto di selezione.

