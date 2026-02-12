Scherma – Andrea Bossalini e Valentino Monaco (Pettorelli) convocati per gli Europei Cadetti in Georgia

Una doppia chiamata in azzurro che riscrive la storia. Bis di convocazioni per il Circolo “Pettorelli”, che accoglie con orgoglio la partecipazione dei propri talenti Valentino Monaco e Andrea Bossalini ai prossimi Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi (Georgia) dal 20 al 27 febbraio dove l’Italia sarà al via con ben 47 portacolori tra le due categorie nelle tre armi. Complessivamente, sono 24 i titoli continentali in palio in otto giornate di gare.

I due piacentini classe 2009 figurano nell’elenco della spada maschile Cadetti (Under 17) insieme a Pietro De Gaetano (Roma Fencing) e Gabriele Giovita (Cus Catania), mentre Francesco La Forza (Scherma Bresso) sarà la riserva in patria. Valentino e Andrea saranno impegnati nella gara individuale di categoria nella giornata d’apertura (20 febbraio), mentre due giorni ci sarà la relativa gara a squadre.

Le parole del presidente Alessandro Bossalini

“E’ una grandissima soddisfazione per tutto il Circolo Pettorelli due nostri portacolori tornano dopo tante tempo a gareggiare per la prima volta negli Europei. L’ultima esperienza era stata la mia nel 1989 a Gouda (Olanda), anche per me nell’occasione era un esordio in un Europeo o in un Mondiale. La chiamata è un sogno che si realizza per questi due ragazzi, cresciuti tantissimo e protagonisti di un percorso straordinario nelle loro categorie crescendo anno dopo anno.

Hanno sempre mostrato impegno e passione e stanno iniziando a raccogliere i frutti di quanto seminato. La loro convocazione gratifica anche tutto lo staff del Pettorelli che li sta aiutando nella crescita e speriamo sia di buon auspicio e anche di esempio per le nuove generazioni. Questa esperienza va presa come un punto di partenza, una tappa che li farà crescere come autostima e fiducia nei propri mezzi.

Le gare saranno di altissimo livello, con Andrea e Valentino abbiamo già colto due podi nel Circuito europeo Cadetti, ma è difficile fare previsioni. Cercherò di togliere loro la pressione provando a far cogliere l’aspetto di un’esperienza tutta da godere”.

