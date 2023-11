Volley – Gas Sales Piacenza, che delusione! Civitanova elimina i biancorossi dalla Supercoppa – AUDIO

La finale della Del Monte Supercoppa Superlega sarà tra Sir Susa Vim e Cucine Lube Civitanova. Il remake della finale della scorsa stagione. Nulla da fare per Gas Sales Piacenza che in semifinale ha alzato bandiera bianca con Cucine Lube Civitanova al termine di una gara in cui Brizard e compagni sono stati di fatto in partita solo nel primo set.

Nell’altra semifinale Perugia ha avuto la meglio in rimonta su Trento per 3-1 (20-25, 25-22, 25-23 e 25-18). Un primo parziale che ha visto le due squadre alternarsi alla guida del gioco fino a quota 22 quando i cucinieri hanno trovato l’allungo vincente piazzando un parziale di 3-0. Da quel momento in casa Piacenza tutto si è complicato, di fatto non è arrivata la reazione sperata e per Civitanova tutto è diventato facile.

Troppi errori in battuta e Romanò in panca nel terzo set, coach Anastasi ha preferito non rischiarlo dopo che aveva sentito un dolore agli addominali.

Le parole di Antoine Brizard ai microfoni di Radio Sound

Sestetti titolari

GAS SALES PIACENZA: Leal, Lucarelli, Brizard, Simon, Ricci, Romanò, Scanferla (L). All. Anastasi

LUBE CIVITANOVA: Zaytsev, Nikolov, De Cecco, Anzani, Chinenyeze, Lagumdzija, Balaso (L). All. Blengini

Primo set

Non un bell’inizio per la Gas Sales che va sotto 3-1 dopo la schiacciata di Nikolov. Si riprende Piacenza che riesce a recuperare lo svantaggio e si porta sul risultato di 4 pari grazie a un siluro di Lucarelli dai 3 metri. Primo vantaggio biancorosso con Romanò: 7-6 Piacenza. Ancora Lucarelli da posto quattro: 11-9 Piacenza. Perfetta parità a Biella con la Lube che impatta con Lagumdzija: 14-14. Continua la situazione di parità: 17-17. Mette il naso avanti la Lube con Lagumdzija: 20-19. Ecco Simon, Piacenza ritrova la parità. Scatto di Civitanova, il primo set è dei cucinieri: 25-22.

Secondo set

Non ingrana Leal: 3-2 per Civitanova. L’asse Brizard-Simon riavvicina Piacenza: 6-4. Decimo errore al servizio per Civitanova, Zaytsev regala un punto a Piacenza: 8-6. Ancora Lagumdzija che porta a +3 Civitanova: 11-8. Continua il dominio dei ragazzi di Blengini, Nikolov è scatenato: 14-9 per Civitanova.

Serata nera fino ad ora per Romanò, ennesimo errore in battuta: 17-11 per Civitanova. Altro gratuito al servizio: 21-14 per la Lube che si avvicina alla conquista del set. Finisce anche il secondo set con un dominio totale per Civitanova: parziale di 25-16.

Terzo set

Non incomincia bene nemmeno il terzo set per Piacenza: subito sotto 4-3. Primo tempo di Chinenyeze che trova il settimo punto personale e il vantaggio per Civitanova: 7-6. Partita sontuosa per il classe 2003 Nikolov, i marchigiani volano. Reazione Piacenza, Recine mette il nasino davanti: 11-10. Dominio totale di Nikolov: 13-11 Civitanova.

Incubo Nikolov per Gas Sales Piacenza: sedicesimo punto personale e 15-12 per i cucinieri. Alonso spedisce la palla in prima fila: 18-14 Lube. Si avvicina la fine del match con Civitanova che trova il suo ventunesimo grazie ad un ace del solito Nikolov: 21-15. Finisce il match con la vittoria schiacciante portata da un muro di Chinenyeze: 25-18 per Civitanova.

🏐📢 Promozione Speciale: Champions League su Radio Sound! 🌍

Hai mai sognato di vivere al massimo le competizioni di volley più emozionanti in Europa? Ora puoi farlo grazie alla promozione speciale di Radio Sound!

🎙️ La tua pubblicità IN ONDA 5 volte in ogni singola radiocronaca da novembre 2023 a gennaio 2024! 📻

🌍 Champions League Main Phase:

Mer 22 nov 23: Gas Sales vs. Ankara (TUR), ore 18:00

Mer 29 nov 23: Benfica (POR) vs. Gas Sales, ore 19:00

Mer 13 dic 23: Gas Sales vs. Berlin (GER), ore 18:00

Mer 20 dic 23: Gas Sales vs. Benfica (POR), ore 18:00

Lun 9 gen 23: Ankara (TUR) vs. Gas Sales, ore 17:00

Mer 17 gen 24: Berlin (GER) vs. Gas Sales, ore 19:30

💥 Pacchetto promozionale: € 590,00 (anziché € 900,00 ) + IVA.

Questo è il momento perfetto per far brillare la tua attività, raggiungendo gli appassionati di volley durante le partite più emozionanti dell’anno. Non farti scappare questa opportunità unica. Prenota ora e goditi la visibilità che meriti!

Contattaci per informazioni e prenotazioni: 📞 Numero: 0523 590590 Prenota ora