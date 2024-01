Volley, Serie – A Garlasco il MioVolley strappa solo un set: le padrone di casa chiudono 3-1

Nulla di fatto nella prima trasferta del 2024 dell’Everest MioVolley che tornava a disputare una gara di campionato dopo ben trentatré giorni, complici la sosta estiva ed il turno di riposo fissato nel calendario. La sfida alla seconda forza del campionato si conclude in quattro set con Garlasco ad incassare l’intera posta in palio e il MioVolley che si vede sopravanzare da Rubiera in classifica.

La partenza delle padrone di casa è subito piuttosto decisa (8-0) di fronte ad un Everest che non riesce a trovare le giuste contromisure e fatica a smuovere il suo score (16-9): Garlasco s’invola senza scossoni chiudendo 25-16.

Nettamente più combattuto l’avvio di secondo parziale (7-8) ma sono ancora le pavesi ad infilare il primo break che porta il punteggio sul 16-12. Nel finale si gioca nello spazio di due punti (21-19) ma Garlasco trova lo spunto giusto portandosi a 2-0 nel conto set.

Tutto in salita per il MioVolley che deve necessariamente rientrare in campo per riaprire la gara: dopo una prima fase nel terzo parziale in equilibrio questa volta sono le biancoblù ad accelerare nella fase decisiva e, nonostante l’ultimo colpo di coda di Garlasco, a concludere sul 22-25.

Qui la spinta dell’Everest però perde d’intensità: la formazione pavese non si lascia più sorprendere e nel quarto parziale cambia nuovamente il passo costringendo l’Everest al terzo stop in serie B1, il secondo consecutivo dopo quello incassato a Ravenna.

VOLLEY 2001 GARLASCO-EVEREST MIOVOLLEY 3-1

(25-16; 25-22; 22-25; 25-15)

VOLLEY 2001 GARLASCO: Borelli 10, Gallina 21, Favaretto 7, Badini 9, Giroldi 2, Ravarini 10, Baggi 8, Angeleri (L). NE: De Martino, Galliano, Lombardi, Montesanti, Negri, Milanesi (L). All. Mattioli-Milanesi

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 2, Bianchini, Nonnati 15, Scarabelli 13, Cornelli 4, Naddeo 3, Ducoli 4, Guaschino 5, Negri 9, Fizzotti (L). NE: Moretti, Nedeljkovic, Passerini (L). All. Mazzola

Il Busa Trasporti supera la terza forza di serie C al tiebreak

Il Busa Trasporti ritorna alla vittoria e lo fa dopo una partita combattuta fino all’ultimo pallone e più di due ore e venti sul cronometro. Nonostante alcune assenze e con convocazioni arrivate dalle formazioni giovanili il MioVolley non perde la concentrazione nemmeno dopo la rimonta delle modenesi chiudendo per 3-2 ed incassando due punti.

Il MioVolley non si lascia intimidire dalla classifica delle avversarie partendo con un buon passo e mantenendo a distanza la formazione ospite che non riesce a rientrare: il Busa Trasporti chiude così sul 25-20.

La partenza delle biancoverdi è piuttosto convincente anche nel secondo parziale ma le modenesi provano a riportarsi sotto nel punteggio: il MioVolley però non si perde d’animo mantenendo solidità nella fase decisiva del parziale che si chiude 25-21.

Qui la partita inizia a cambiare volto perché Corlo apre il terzo set con decisione sorprendendo il Busa Trasporti che organizza comunque una reazione limitando il distacco dalle avversarie: diventano piuttosto decisivi gli ultimi palloni con il MioVolley che le prova tutte per chiudere definitivamente la contesa e le ospiti che strappano il 23-25. Un esito piuttosto similare prende anche il quarto parziale sebbene la squadra di coach Leggeri sia più vicina a conquistare la gara: un pallone piuttosto contestato spinge invece l’asticella verso i nove metri avversari con la partita che si allunga al tiebreak.

Il Busa Trasporti mette in campo tutto sé stesso arrivando al cambio campo in avanti, Corlo limita il distacco annullando due match ball ma il MioVolley chiude una gara infinita sul 15-12 incassando due punti che fanno tanto morale.

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY-AS CORLO HIDROMEC 3-2

(25-20; 25-21; 23-25; 23-25; 15-12)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bonelli, Padrini, Boiardi, Ferri, Galibardi, Zucchi, Bertolamei, Bossalini C., Burzoni (L). NE: Barocelli, Boselli, Gandolfi, Signorino, Bossalini S. (L). All. Leggeri-Parenti