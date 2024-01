Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio supera Piadena nella prima gara del 2024

La Pallavolo San Giorgio ritorna alla vittoria dopo tre turni contro Tecnimetal Piadena per 3-0.

La cronaca

Nei primi due parziali la squadra giallobiancoblù propone un gioco efficace e preciso, sfruttando anche gli errori ospiti. Nel terzo ha avuto la capacità di recuperare dal 21-23 annullare alcune palle set e poi chiudere ai vantaggi. Tre punti che permettono alla San Giorgio di restare in scia della coppia di testa, formata da San Damaso ed Alsenese, con il team modenese che ha superate le dirette avversarie nello scontro diretto.

Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio, in memoria di Gianfranco Briani, segretario generale FIPAV dal 1961 al 1989 e dal 1995 al 1997. Coach Capra deve fare a meno di Arfini, inserendo nello starting seven Camurri, con Erba e Tonini a formare la diagonale, centrali Zoppi e Marinucci, Galelli libero. Piadena risponde con Bocchi-Frigerio, Ghisolfi-Barbarini, Ravera-Leoni e Montagnani.

San Giorgio allunga

Gli scambi iniziali sono sostanzialmente equilibrati, 9-9, la squadra di casa dilata il punteggio con un ace di Marinucci, 15-11. Le cremonesi accorciano con Ghisolfi, 15.12, ma un attacco vincente di Camurri riporta a quattro le distanze tra le due formazioni, 19-15. Piadena dimezza lo svantaggio, coach Capra richiama l’attenzione delle sue, 19-17, e la Sangio trova i colpi per allungare, grazie alla buona distribuzione di Erba vanno a segno Gilioli, Tonini e Camurri per chiudere 25-19.

La squadra di casa parte forte. Capitan Tonini sigla il 7-3 ed un muro di Zoppi l’11-4. Zanotti ferma il tempo sul 14-5 e cambia la diagonale con gli ingressi dell’ex Andreani in regia e Ballestriero opposta per Bocchi e Frigerio. Il doppio cambia da gli effetti sperati, con un break di zero a cinque rimette in corsa Piadena con Leoni e Ravera. Tuttavia Camurri spegne le speranze di rimonta ospiti, 21-13, ed Erba archivia, 25-18.

Il terzo set è molto combattuto. La Pallavolo San Giorgio si porta sull’8-6 con Gilioli, Piadena pareggia e mette la freccia con Leoni, 11-12, ed allungare sino al 12-15. La Sangio infila un break di tre unti e pareggia i conti e poi dilata il vantaggio sul 19-17 con Tonini. Piadena si riporta in vantaggio con Leoni, 21-23, Cossali, entrata per Zoppi, impatta sul 23-23. Ai vantaggi Piadena fallisce tre palle set; un block vincente di Marinucci capovolge lo score, 28-27, ed un guizzo di Camurri regala set e vittoria alla Pallavolo San Giorgio, 31-29.

Pall. San Giorgio-Tecnimetal Piadena 3-0

(25-19, 25-19, 31-29)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 4, Polletta, Sangiorgi, Marinucci 7, Gilioli 19, Camurri 13, Galelli (L), Lunardini, Tonini 11, Arfini, Cossali 4, Zoppi 2. All. Capra.

Classifica

San Damaso, Pall. Alsenese 29 punti; Pall. San Giorgio 27; Volley Davis 2c, Cerea 24; Be One San Martino 20; Piadena, 18, Galaxy Volley 18; Mirandola 15; Moma Anderlini 13; Top Volley 12; Soliera 11; Viadana 6; Spakka Volley 0.

Serie D – Il Volley SangioPode parte con il piede giusto nel 2024

La formazione di coach Franco Corraro sconfigge il team reggiano e mantiene la seconda posizione in classifica del girone A. La squadra di casa vince i primi due set, nel terzo accusa una pausa permettendo al Montebello di rientrare in partita ma nel quarto il Volley Sangiopode entra in campo un atteggiamento diverso, giocando un set perfetto che non ha dato scampo alle avversarie, costringendole ad alzare bandiera bianca.

Tre punti di platino per il Volley SangioPode in vista del derby piacentino contro l’Rm Volley, quinto in classifica. Appuntamento venerdì 19 gennaio, ore 21.15, presso la palestra comunale di Podenzano.

Volley Sangio Pode-Us Montebello 3-1

(25-23 25-19 20-25 25-11)

Volley SangioPode: Fanzini, Di Cintio, Milosevic, Montuori (L), Barti, Cappellini, Orsi, Ordiano, Pighi (L), Villa, Boaron, Lupo, Benassi. All. Corraro.