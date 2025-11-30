Volley, Serie B – Canottieri Ongina dal cuore grande: espugnata Scanzorosciate (1-3)

Una serata da leoni. Ci sono cuore, grinta e bella pallavolo di squadra nel sabato da incorniciare della Canottieri Ongina, che in serie B maschile espugna in quattro set il PalaDespe di Scanzorosciate piegando la resistenza della Zotup, arrivata in striscia positiva all’appuntamento.
Quattro set sul filo di lana, con i monticellesi che questa volta hanno saputo essere concreti e incisivi anche nei momenti caldi, riuscendo anche a far quadrato contro la sfortuna, che si è palesata dopo pochi scambi quando è uscito per infortunio l’opposto Paolo Battaglia, terminale offensivo importante per la squadra di Gabriele Bruni. A sostituirlo, lo schiacciatore Davide Ruggeri, con un modulo a tre martelli che ha premiato grazie a una bella prova collettiva, che non ha risparmiato anche l’aspetto caratteriale con la rimonta dal 15-10 (e 23-21) del primo set, quella del terzo parziale, seppur vanificata nel finale, e una poderosa risalita nel quarto (dal 17-12). Top scorer ospite, lo schiacciatore Elio Cormio, autore di 21 punti e ben spalleggiato dal compagno di reparto Alex Reyes (17), altra doppia cifra giallonera al pari del centrale Gabriele Cucchi (12).
In classifica, la Canottieri Ongina sale a quota 13 punti, mantenendo il sesto posto, ora diventato solitario, e accorciando il gap dalle squadre che precedono, portandosi a -1 da Scanzorosciate quinta e a -3 dal tandem del terzo posto formato da Pallavolo Cremonese e Tipiesse Cisano. Sabato alle 18 appuntamento a Monticelli contro i giovani del Vero Volley Monza.
ZOTUP SCANZOROSCIATE-CANOTTIERI ONGINA 1-3
(24-26, 23-25, 25-23, 23-25)
ZOTUP SCANZOROSCIATE: Marcassoli, Innocenti 4, Bolla 5, Pinna 30, Gritti 13, Nobile 2, Fornesi (L), Reseghetti 1, Mhidou 12, Benbourahel 1, Franchini, Viti (L). N.e.: Pini, Cassina. All.: Fabbri
CANOTTIERI ONGINA: Morchio 8, Mandoloni 2, Reyes 17, Cucchi 12, Battaglia, Cormio 21, Rosati (L), Boschi, Ruggeri 7, Paratici, Imokhai. N.e.: Mari, Stanchina, Sala (L). All.: Bruni
ARBITRI: Barbieri e Longo