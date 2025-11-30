Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio espugna il PalaAnderlini 3-0

La Pallavolo San Giorgio si sblocca anche in trasferta. Dopo i successi contro Scandicci e Cesena, il team gialloblù conquista la prima vittoria lontano da casa superando in tre set le giovani Under 18 dell’Anderlini Modena, che vengono così scavalcate in classifica. Ottime prove per la rientrante Sesenna, autrice di 15 punti (37% in attacco), e per capitan They, che ne mette a segno 16 (36% in attacco).

Il direttore sportivo Massimo Gregori

“Pur essendo ancora in emergenza, con due ragazze infortunate e qualche acciacco, abbiamo disputato una buona partita. Il primo set è stato sempre sotto controllo, mentre il secondo e il terzo sono stati più combattuti, ma questa volta nel finale le ragazze sono state più ciniche e determinate. Una vittoria importante per la classifica e per il morale, ottenuta su un campo molto difficile. Adesso la priorità è recuperare tutte le infortunate e dare un po’ di continuità ai risultati, già a partire dal prossimo turno in casa contro Forlì.”

Nella prossima giornata la formazione di coach Capra tornerà tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica per affrontare la Libertas Forlì, in un altro match importante ai fini della classifica.

Moma Anderlini-Pall. San Giorgio 0-3

(16-25, 23-25 19-25)

Moma Anderlini: Guerra, Cervi, Sartori, Kembo, Jakic, Monari Gamba, Mazzieri, Gollini, Bianco, Rademacher, Rinieri, Penati, St. Cornelli (L), Fino Citelli (L), Manicardi, Bampi. All. Maioli.

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 15, They 16, So. Cornelli, Caviati, Bassi 4, Gilioli 7, G. Galelli (L), Lunardini, Pratissoli 1, Cossali, Bresciani 1, Martinelli 20, L. Galelli (L). All. Capra.

Classifica

Ravenna 23 punti; Valdarno 20; Bologna, Ripalta Cremasca 18; Osgb Campagnola 17; Fantini Folcieri Ostiano 14; Montesport 11; Riccione, San Giorgio 8; Forlì, Moma Anderlini, Centro Volley Reggiano 7; Cesena 4; Pall. Scandicci 3.

