Volley, Serie B – Canottieri Ongina, trasferta bresciana sul campo della Ferramenta Astori

Trasferta bresciana per la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile (girone B), con la squadra di Gabriele Bruni di scena domani alle 21 a Montichiari contro la Ferramenta Astori nella seconda giornata di ritorno. I gialloneri piacentini sono reduci dal punto casalingo contro Cisano e inseguiranno il primo successo dopo il giro di boa contro un avversario (battuto all’andata a a Monticelli) affamato invece di punti salvezza, occupando il penultimo posto.

Le parole pre-partita di Gabriele Bruni

“Senza voler mancare di rispetto a nessuno non dobbiamo guardare tanto gli avversari, ma concentrarci molto sulla nostra metà campo, pensando una settimana, una partita e un punto alla volta. Quando c’è un match importante, durante la sfida andiamo in confusione, facciamo errori stupidi e giocate che non avevamo preparato.

Dobbiamo pensare a far bene, poi chiaramente dobbiamo giocare contro un avversario che farà di tutto per conquistare punti, a maggior ragione in casa. Servirà molta pazienza, non voler chiudere subito gli scambi e pensando a una situazione alla volta, poi vedremo che partita riusciremo a interpretare e a giocare. Montichiari è molto forte sugli esterni, con la banda Tonoli e l’opposto Ventura bocche da fuoco della squadra”.

La classifica

Kerakoll Sassuolo 35, Beca Tensped 32, Pallavolo Cremonese 29, Tipiesse Cisano 26, National Transports Villa d’Oro Modena 24, Canottieri Ongina, Tecnoarmet Soliera 23, Zotup Scanzorosciate 21, Mo.Re. Volley 17, Motta&Rossi Asola Remedello, Team Volley Cazzago Adro 16, Vero Volley Monza 15, Ferramenta Astori 13, Modena Volley 4.

