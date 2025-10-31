Volley, Serie B – Canottieri Ongina vuole sbloccarsi anche in trasferta: assalto a Sassuolo

31 Ottobre 2025 Redazione Notizie, Sport, Volley
canottieri ongina
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Nella terza trasferta stagionale su quattro partite la Canottieri Ongina insegue i primi punti esterni nel campionato di serie B maschile (girone B). Domani alle 18,30 al PalaPaganelli di Sassuolo la squadra di Gabriele Bruni – fin qui a segno solo nel 3-0 casalingo contro la Ferramenta Astori – sfiderà la Kerakoll cercando di sbloccarsi anche lontano da Monticelli.

Coop San Martino

Nelle due uscite esterne, infatti, i gialloneri hanno incassato un doppio 3-1 per mano della Tipiesse Cisano e della National Transports Villa d’Oro Modena. Come sette giorni fa, un altro avversario modenese di spessore incrocia la strada della squadra di Gabriele Bruni.

Classifica

Beca Tensped, Tipiesse Cisano 9, Kerakoll Sassuolo 7, Vero Volley Monza, Mo.Re.Volley, Zotup Scanzorosciate 6, Pallavolo Cremonese 5, Canottieri Ongina, Team Volley Cazzago, National Transports Villa d’Oro Modena, Tecnoarmet Soliera150 3, Motta&Rossi Asola Remedello 2, Modena Volley 1, Ferramenta Astori 0.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank