Volley, Serie B – Canottieri Ongina vuole sbloccarsi anche in trasferta: assalto a Sassuolo

Nella terza trasferta stagionale su quattro partite la Canottieri Ongina insegue i primi punti esterni nel campionato di serie B maschile (girone B). Domani alle 18,30 al PalaPaganelli di Sassuolo la squadra di Gabriele Bruni – fin qui a segno solo nel 3-0 casalingo contro la Ferramenta Astori – sfiderà la Kerakoll cercando di sbloccarsi anche lontano da Monticelli.
Nelle due uscite esterne, infatti, i gialloneri hanno incassato un doppio 3-1 per mano della Tipiesse Cisano e della National Transports Villa d’Oro Modena. Come sette giorni fa, un altro avversario modenese di spessore incrocia la strada della squadra di Gabriele Bruni.
Classifica
Beca Tensped, Tipiesse Cisano 9, Kerakoll Sassuolo 7, Vero Volley Monza, Mo.Re.Volley, Zotup Scanzorosciate 6, Pallavolo Cremonese 5, Canottieri Ongina, Team Volley Cazzago, National Transports Villa d’Oro Modena, Tecnoarmet Soliera150 3, Motta&Rossi Asola Remedello 2, Modena Volley 1, Ferramenta Astori 0.