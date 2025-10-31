Serie B – L’Assigeco vuole subito rialzare la testa nella sfida interna contro Piazza Armerina – AUDIO

Per la seconda volta consecutiva il turno infrasettimanale è stato un duro colpo da digerire per l’UCC Assigeco Piacenza, caduta sotto i mortiferi colpi di una La T Tecnica Gema Montecatini abile nel non fare mai entrare i Lupi in partita. Per la terza partita nell’arco di otto giorni, e dopo due trasferte consecutive, i biancorossoblu tornano a giocare tra le mura di casa, ospitando al PalaBanca di Piacenza domenica 2 novembre alle ore 17:00 la Siaz Basket Piazza Armerina, per una sfida insidiosa che allo stesso tempo rappresenta un’opportunità di pronto riscatto. Fondamentale, come sottolineato da coach Humberto Manzo, sarà non incorrere negli stessi errori di mercoledì sera.

Il punto su Piazza Armerina

Dopo aver vinto il campionato di Serie B Interregionale nella passata stagione, la Siaz Basket Piazza Armerina ha allestito un roster competitivo per questa prima annata in Serie B Nazionale, seppur la classifica la veda militare nella parte bassa della classifica con un record di 2 vittorie e 6 sconfitte. Coach Vincenzo Patrizio può contare su un quintetto esperto e intrigante per la categoria, guidato nel backcourt dal playmaker riminese Davide Meluzzi, dal confermato Angelo Luzza e dall’ex Capo d’Orlando Nikola Markovic.

Sotto le plance sono pronti a far valere la loro fisicità il classe 1999 Janko Cepic e il bulgaro Simeon Lepichev, reduce da una solida prestazione nella sconfitta in volata contro Vigevano con 20 punti a referto. In uscita dalla panchina tutti gli occhi sono puntati sul tiratore mancino Gian Paolo Almansi, miglior realizzatore della squadra con poco meno di 14 punti di media ad allacciata di scarpe, che porterà energie fresche al reparto esterni insieme al playmaker Ezio Galizzi e alla guardia montenegrina Bozidar Labovic, mentre a far rifiatare il reparto lunghi saranno l’ala ex Fiorenzuola Andrea Colussa e il veterano Paolo Rotondo.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy