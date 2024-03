Volley, Serie B – La Canottieri Ongina ospita la capolista Sassuolo di Pupo Dall’Olio

Rientro in campo con il botto per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile (girone D) – dopo aver osservato il turno di sosta previsto dal calendario – affronterà la capolista Kerakoll Sassuolo. I gialloneri di Gabriele Bruni scenderanno sul terreno di gioco amico di Monticelli sabato alle 18 contro la prima della classe allenata dall’ex Piacenza “Pupo” Dall’Olio. Prima della sosta, De Biasi e compagni avevano calato il tris di vittorie consecutive, consolidando il quinto posto a quota 30 punti, mentre ora cercheranno il primo successo stagionale contro una “big”. Dal canto suo, Sassuolo ha il dente avvelenato dopo la sconfitta casalinga al tie break contro l’Ama San Martino (secondo passo falso stagionale).

Fausto Perodi, vice allenatore della Canottieri Ongina

“Affrontiamo la prima della classe ci siamo allenati bene e rispetto a qualche settimana fa stiamo trovando più intese, lavorando sul muro-difesa. La forza di Sassuolo sta molto nella difesa e noi siamo sempre in difficoltà contro squadre che allungano gli scambi. Stiamo cercando di migliorare questo aspetto, ma siamo pronti per questa partita. All’andata siamo partiti molto bene vincendo il primo set e andando avanti nel secondo, poi siamo calati. Il nostro obiettivo prioritario è migliorare il nostro gioco”.

Classifica

Kerakoll Sassuolo 41, Viadana Volley 40, National Transports Villa d’oro Modena 39, Arredopark Dual Caselle 36, Canottieri Ongina 30, Modena Volley 27, Ama San Martino 24, Volley Veneto Benacus 22, Kema Asola Remedello 21, Univolley Carpi, Malagoli Tensped 16, Moma Anderlini Modena 8, Gas Sales Volley 4.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.