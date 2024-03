Volley, Serie B – La Canottieri Ongina non si ferma: 3-0 all’Anderlini Modena

Prosegue l’ottimo momento della Canottieri Ongina in serie B maschile, con la formazione piacentina che festeggia la terza vittoria consecutiva superando 3-0 tra le mura amiche i giovani talenti della Moma Anderlini Modena. La squadra di Gabriele Bruni e Fausto Perodi si è imposta in modo netto, alimentando la striscia positiva che ha visto Monticelli conquistare otto punti sui nove disponibili negli ultimi tre match. In classifica, De Biasi e compagni salgono a quota 30 punti, consolidando il quinto posto e accorciando sulle zone alte della graduatoria.

“E’ stata una bella vittoria da tre punti non era così scontata, siamo calati un po’ nel terzo set dove le percentuali d’attacco ci hanno un po’ abbandonato, ma nel complesso abbiamo disputato una buona gara alla luce anche dei problemi fisici. Avevamo Miglietta indisponibile in banda e inoltre durante la partita l’opposto Malvestiti ha accusato un risentimento muscolare. Bisogna essere soddisfatti di ciò che i ragazzi stanno facendo in questo momento”.

Nel prossimo week end, la Canottieri Ongina osserverà il turno di riposo, mentre il ritorno in campo è previsto sabato 16 marzo alle 18 a Monticelli contro l’attuale capolista Kerakoll Sassuolo.

CANOTTIERI ONGINA-MOMA ANDERLINI MODENA 3-0

(25-14, 25-20, 25-23)

CANOTTIERI ONGINA: Di Tullio 9, De Biasi B. 8, Ramberti 2, Colella 11, Ousse 3, Malvestiti 12, Rosati (L), Bertuzzi, De Biasi M., Muroni 1. N.e.: Miglietta, Tagliaferri, Palazzoli, Sala (L). All.: Bruni

MOMA ANDERLINI MODENA: Bertoni 6, Ades, Signorini 12, Battilani 3, Storchi 5, Spina, Schiavoni (L), Zanetti 2, Bertazzoni 2, Fantuzzi, Sanguanini 2, Bortolotti (L). N.e.: Nappa. All.: Tommasini