Volley, Serie B – La Canottieri Ongina si ferma ad Asola (3-1)

Si ferma la mini-striscia positiva della Canottieri Ongina, che in serie B maschile cede in quattro set ad Asola contro la Motta&Rossi non riuscendo nell’intento di conquistare la terza vittoria consecutiva. Dopo una prima parte di incontro equilibrata, i piacentini hanno ceduto il passo alla distanza, con i mantovani protagonisti nella seconda metà fino a conquistare il bottino pieno.

L’analisi di coach Gabriele Bruni

“Purtroppo in un cammino che si è fatto in salita uno scivolone può capitare, a noi è successo sabato ad Asola. Pochi i fondamentali da salvare: in tutti abbiamo fatto molto fatica. Dispiace perché tutte le volte che sembriamo aver imboccato la strada giusta, facciamo un passo indietro. Ora purtroppo siamo anche un po’ con la coperta corta nel roster effettivo, ma in una stagione ci sta incappare in infortuni o indisponibilità, fa parte del gioco. La partita di Asola rispecchia un po’ il nostro trend: quando pensavamo di aver capito cosa fare, ma soprattutto come farlo, incappiamo in giocate frettolose e imprecise che portavano solo disordine nel nostro gioco. Bisogna prenderne atto e svoltare pagina, sabato prossimo non è poi così lontano”.

In classifica, la Canottieri Ongina resta ferma a quota 16 punti al sesto posto. Sabato alle 18 a Monticelli ultimo match casalingo e dell’anno solare contro Mo.Re. Volley.

MOTTA&ROSSI ASOLA REMEDELLO-CANOTTIERI ONGINA 3-1

(25-23, 22-25, 25-22, 25-18)

