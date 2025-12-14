Tennistavolo – Cortemaggiore vince la battaglia con Mondovì in B1

14 Dicembre 2025
Incontro da cardiopalma quello disputato al Palazzetto dello Sport di Cortemaggiore, con in palio due punti importanti e pesanti per la seconda parte della classifica.

Avvio da dimenticare per Sazonov, che non entra subito in partita. A tenere a galla i padroni di casa ci pensa Conciauro, che fa il pieno e porta “fieno in cascina”. Sul 4-3 arriva lo sprint finale: Sazonov ritrova i suoi standard e, sul 4-4, Calarco Pietro (19 anni), ennesimo giovane della scuola di Cortemaggiore, vince alla bella contro un Torta fino a quel momento in grande forma.

TECO CATTINA – MLM MONDOVÌ (CN) 5-4

  • Sazonov – Torta 2-3 (11-5 / 8-11 / 7-11 / 13-15)
  • Calarco – Negrila 0-3 (6-11 / 9-11 / 7-11)
  • Conciauro – Palmarucci 3-1 (11-9 / 8-11 / 11-9 / 11-4)
  • Sazonov – Negrila 0-3 (5-11 / 6-11 / 7-11)
  • Conciauro – Torta 3-2 (11-3 / 11-6 / 17-19 / 8-11 / 11-4)
  • Calarco – Palmarucci 2-3 (11-9 / 8-11 / 7-11 / 11-9 / 7-11)
  • Conciauro – Negrila 3-1 (11-9 / 11-4 / 8-11 / 11-4)
  • Sazonov – Palmarucci 1-3 (11-7 / 11-4 / 5-11 / 11-5)
  • Calarco – Torta 3-2 (12-10 / 11-9 / 9-11 / 6-11 / 11-6)

Classifica

  1. Tonoli Verzuolo (CN) – 12
  2. O.MET Vigevano – 10
  3. AON Milano – 8
  4. CUS Torino – 8
  5. Teco Cattina Cortemaggiore – 4
  6. Villa Romanò (CO) – 2
  7. Enjoi Torino – 2
  8. MLM Mondovì – 2

SERIE B-2 MASCHILE NAZIONALE

Si fa sentire l’assenza di Dernini, alle prese con uno sfortunato infortunio al ginocchio. Con Milza Leonardo e Armani Lorenzo scende in campo anche Anas Elazzri, 17 anni, all’esordio in una categoria d’élite.

Succede di tutto: Milza e Armani perdono due punti pesanti iniziali e sembra profilarsi un ko netto. Ma arriva la riscossa che porta il match sul 4-4. Nel decisivo incontro il giovane Elazzri non riesce a sfruttare due match point sul 2-1; l’esperienza di Bersan, ex prima categoria, fa la differenza. Sconfitta amara per la Teco.

TECO METE – OPEN HOUSE BRESCIA 4-5

  • Armani – Bersan 2-3 (6-11 / 18-20 / 11-4 / 11-2 / 6-11)
  • Elazzri A. – Pasolini 0-3 (6-11 / 6-11 / 3-11)
  • Milza – Villascas 1-3 (10-12 / 6-11 / 11-4 / 10-12)
  • Armani – Pasolini 3-2 (8-11 / 11-4 / 11-3 / 11-9 / 11-6)
  • Milza – Bersan 3-1 (11-2 / 14-12 / 11-9 / 11-8)
  • Elazzri – Villascas 0-3 (8-11 / 7-11 / 4-11)
  • Milza – Pasolini 3-2 (8-11 / 11-5 / 10-12 / 5-11 / 11-0)
  • Armani – Villascas 3-0 (11-8 / 13-11 / 12-10)
  • Elazzri – Bersan 2-3 (6-11 / 11-4 / 11-7 / 14-16 / 3-11)

Classifica

  1. Poviglio – 12
  2. A.G. Brescia – 10
  3. Altavista Brescia – 8
  4. Open House Brescia – 8
  5. Teco Mete Cortemaggiore – 4
  6. S. Michele Ripalta (CR) – 4
  7. Battistini Parma – 2
  8. CUS Bergamo – 0

SERIE C-1 MASCHILE NAZIONALE

TECO CATTINA – ARSENAL 2000 2-5

CAMPIONATI REGIONALI

Solo vittorie per la Teco.

Serie D-1

TECO COSTANTINI – EUROMEC MODENA 6-1

Serie D-2

TECO DEVOTI – COSTRUZIONI GENERALI MODENA 7-0

Serie D-3

TECO – AUDAX SCOLARI (RE) 6-1

