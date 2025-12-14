Tennistavolo – Cortemaggiore vince la battaglia con Mondovì in B1

Incontro da cardiopalma quello disputato al Palazzetto dello Sport di Cortemaggiore, con in palio due punti importanti e pesanti per la seconda parte della classifica.
Avvio da dimenticare per Sazonov, che non entra subito in partita. A tenere a galla i padroni di casa ci pensa Conciauro, che fa il pieno e porta “fieno in cascina”. Sul 4-3 arriva lo sprint finale: Sazonov ritrova i suoi standard e, sul 4-4, Calarco Pietro (19 anni), ennesimo giovane della scuola di Cortemaggiore, vince alla bella contro un Torta fino a quel momento in grande forma.
TECO CATTINA – MLM MONDOVÌ (CN) 5-4
- Sazonov – Torta 2-3 (11-5 / 8-11 / 7-11 / 13-15)
- Calarco – Negrila 0-3 (6-11 / 9-11 / 7-11)
- Conciauro – Palmarucci 3-1 (11-9 / 8-11 / 11-9 / 11-4)
- Sazonov – Negrila 0-3 (5-11 / 6-11 / 7-11)
- Conciauro – Torta 3-2 (11-3 / 11-6 / 17-19 / 8-11 / 11-4)
- Calarco – Palmarucci 2-3 (11-9 / 8-11 / 7-11 / 11-9 / 7-11)
- Conciauro – Negrila 3-1 (11-9 / 11-4 / 8-11 / 11-4)
- Sazonov – Palmarucci 1-3 (11-7 / 11-4 / 5-11 / 11-5)
- Calarco – Torta 3-2 (12-10 / 11-9 / 9-11 / 6-11 / 11-6)
Classifica
- Tonoli Verzuolo (CN) – 12
- O.MET Vigevano – 10
- AON Milano – 8
- CUS Torino – 8
- Teco Cattina Cortemaggiore – 4
- Villa Romanò (CO) – 2
- Enjoi Torino – 2
- MLM Mondovì – 2
SERIE B-2 MASCHILE NAZIONALE
Si fa sentire l’assenza di Dernini, alle prese con uno sfortunato infortunio al ginocchio. Con Milza Leonardo e Armani Lorenzo scende in campo anche Anas Elazzri, 17 anni, all’esordio in una categoria d’élite.
Succede di tutto: Milza e Armani perdono due punti pesanti iniziali e sembra profilarsi un ko netto. Ma arriva la riscossa che porta il match sul 4-4. Nel decisivo incontro il giovane Elazzri non riesce a sfruttare due match point sul 2-1; l’esperienza di Bersan, ex prima categoria, fa la differenza. Sconfitta amara per la Teco.
TECO METE – OPEN HOUSE BRESCIA 4-5
- Armani – Bersan 2-3 (6-11 / 18-20 / 11-4 / 11-2 / 6-11)
- Elazzri A. – Pasolini 0-3 (6-11 / 6-11 / 3-11)
- Milza – Villascas 1-3 (10-12 / 6-11 / 11-4 / 10-12)
- Armani – Pasolini 3-2 (8-11 / 11-4 / 11-3 / 11-9 / 11-6)
- Milza – Bersan 3-1 (11-2 / 14-12 / 11-9 / 11-8)
- Elazzri – Villascas 0-3 (8-11 / 7-11 / 4-11)
- Milza – Pasolini 3-2 (8-11 / 11-5 / 10-12 / 5-11 / 11-0)
- Armani – Villascas 3-0 (11-8 / 13-11 / 12-10)
- Elazzri – Bersan 2-3 (6-11 / 11-4 / 11-7 / 14-16 / 3-11)
Classifica
- Poviglio – 12
- A.G. Brescia – 10
- Altavista Brescia – 8
- Open House Brescia – 8
- Teco Mete Cortemaggiore – 4
- S. Michele Ripalta (CR) – 4
- Battistini Parma – 2
- CUS Bergamo – 0
SERIE C-1 MASCHILE NAZIONALE
TECO CATTINA – ARSENAL 2000 2-5
CAMPIONATI REGIONALI
Solo vittorie per la Teco.
Serie D-1
TECO COSTANTINI – EUROMEC MODENA 6-1
Serie D-2
TECO DEVOTI – COSTRUZIONI GENERALI MODENA 7-0
Serie D-3
TECO – AUDAX SCOLARI (RE) 6-1