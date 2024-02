Volley, Serie B – La Canottieri Ongina va ad Asola in cerca di continuità

Trasferta mantovana per la Canottieri Ongina, di scena domani (sabato) alle 20,30 ad Asola contro la Kema Asola Remedello nella terza giornata di ritorno di serie B maschile (girone D). I gialloneri di Gabriele Bruni sono reduci dal ritorno alla vittoria festeggiato sabato scorso a Monticelli contro il Volley Veneto Benacus per i primi punti dopo il giro di boa. In classifica, i piacentini sono quinti con 25 punti, a -2 dall’Arredopark Dual Caselle quarto, mentre la Kema (battuta 3-1 all’andata) è settima a quota 20.

“Ci attende – spiega Fausto Perodi, vice allenatore della Canottieri Ongina – una partita ostica, la Kema Asola Remedello è una formazione quadrata, che soprattutto in casa si fa valere e che ha inserito un giocatore esperto come Peslac. All’andata ci ha messo in difficoltà e ha nell’attacco un punto di forza importante. Per quanto ci riguarda, ci stiamo allenando bene e vogliamo continuare a migliorare nella fase break, partendo dal servizio e passando poi dal muro-difesa. Sarà una partita con azioni lunghe, servirà pazienza e non bisognerà regalare punti: da parte nostra, la gestione dell’errore sarà fondamentale”.

La classifica

National Transports Villa d’Oro Modena 36, Kerakoll Sassuolo 34, Viadana 33, Arredopark Dual Caselle 27, Canottieri Ongina 25, Modena Volley 21, Kema Asola Remedello 20, Ama San Martino, Volley Veneto Benacus 17, Malagoli-Tensped 16, Univolley Carpi 12, Moma Anderlini Modena 8, Gas Sales Volley 4.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.