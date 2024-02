Volley, Serie B – Riscatto-Canottieri Ongina: piegato il Volley Veneto Benacus (3-1)

Primi punti e prima vittoria nel girone di ritorno per la Canottieri Ongina. I gialloneri vanno a segno 3-1 contro il Volley Veneto Benacus nella seconda giornata dopo il giro di boa nel girone D di serie B maschile. Con una bella prestazione, i ragazzi allenati da Gabriele Bruni e Fausto Perodi hanno riscattato sia il precedente ko di Viadana (3-0) sia la sconfitta contro la stessa formazione veneta patita all’andata.

L’infortunio alla vigilia dell’opposto Luca Muroni (schierato in sestetto nel turno precedente) non ha fermato i gialloneri piacentini, bravi a far quadrato con la miglior prova individuale proprio dell’opposto Michele Malvestiti, top scorer con 21 punti.

“I ragazzi hanno sicuramente disputato una buona gara. Sia nella fase ricezione-punto sia in quella break, dove la battuta ha messo sotto pressione la ricezione avversaria. Sopra 2-0 e anche con un buon margine nel terzo, abbiamo subìto il turno in battuta di Magalini che ha permesso al Benacus di riprenderci e superarci nella lotta punto a punto riaprendo la partita. Nel quarto set, le nostre percentuali d’attacco sono calate, ma contenendo gli errori siamo riusciti a chiudere il parziale e il match nonostante il turno al servizio del “solito” Magalini. Ottima la prova del nostro opposto Michele Malvestiti”.

Con i tre punti conquistati, la Canottieri Ongina consolida il quinto posto salendo a quota 25, portandosi anche a -2 dalla quarta posizione occupata dall’Arredopark Dual Caselle. Sabato alle 20,30 trasferta mantovana ad Asola contro la Kema Asola Remedello.

CANOTTIERI ONGINA-VOLLEY VENETO BENACUS 3-1

(25-20, 25-16, 23-25, 25-22)

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti 3, Colella 12, Ousse 7, Malvestiti 21, Miglietta 2, De Biasi B. 9, Rosati (L), Bertuzzi, De Biasi M., Di Tullio 8. N.e.: Muroni, Sala (L), Tagliaferri, Palazzoli. All.: Bruni

VOLLEY VENETO BENACUS: Magalini 14, De Agostini 8, Testagrossa 13, Cerfogli 5, Romagnoli 7, Pietroni 2, Viola (L), Gatti, Guardavascio 8, Cro 2. N.e.: Albertini, Albrigo, Motteran (L). All.: Fin