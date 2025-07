Volley, Serie B – Lo schiacciatore Davide Ruggeri resta alla Canottieri Ongina

Seconda stagione giallonera all’orizzonte per Davide Ruggeri, schiacciatore classe 2003 originario di Cremona che anche nella prossima stagione vestirà i colori della Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile.

“Sono molto contento della conferma vuol dire che la società e lo staff sono contenti di quello che ho saputo fare nella scorsa stagione tra atteggiamento e rendimento in un percorso di crescita che sto portando avanti. Forte della grande fiducia che sia la dirigenza sia lo staff tecnico guidato da Gabriele Bruni mi hanno sempre trasmesso, mi sento migliorato sotto più punti di vista, sia tecnicamente sia come mentalità in campo. Dalla prossima stagione mi aspetto una quotidianità in palestra migliore, con un cambiamento rispetto alla scorsa stagione dove avevamo un atteggiamento un po’ “fiacco” e non sempre positivo. Serve un cambio di passo nel lavoro di tutti i giorni per rendere al meglio”.

Quindi aggiunge

“Anche a livello di risultati ci aspettiamo di far meglio dell’anno scorso. Essendo uno dei due confermati in rosa insieme a Davide Rosati, che è a Monticelli da più tempo, cercherò di dare il mio apporto, di essere d’esempio e contribuire al ritmo alto in palestra”.

