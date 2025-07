Scherma – Doppietta-Pettorelli nel ranking nazionale Cadetti di spada: primo Valentino Monaco, secondo Andrea Bossalini

Il Circolo della scherma “Pettorelli” di Piacenza inizierà in pole position la stagione 2025/2026 nella categoria Cadetti di spada, dove due talenti biancorossi occupano le prime due posizioni del ranking nazionale appena aggiornato: Valentino Monaco è il numero uno d’Italia, mentre Andrea Bossalini occupa la seconda posizione per una storica doppietta tutta piacentina.

Entrambi classe 2009, sono accomunati anche dalla simbolica etichetta di “figli d’arte”, essendo i papà Valentino Monaco e Alessandro Bossalini anche maestri.

Le parole di Alessandro Bossalini

“Come presidente e tecnico del Pettorelli esprimo grande soddisfazione, uno dei miei obiettivi era poter creare una struttura al circolo per poter valorizzare i ragazzi più talentuosi che desiderano ottenere dallo sport grandi soddisfazioni e metter loro nelle condizioni di riuscire ad arrivare in alto. Questo è stato possibile grazie al lavoro di tutto lo staff: maestri, preparatori atletici e tutte le figure che il “Pettorelli” ha previsto e aggiunto nel corso degli anni per supportare sempre meglio i giovani. Questo risultato ci dà grande motivazione, è un’iniezione di fiducia; l’obiettivo è rimanere ai vertici della categoria per poi entrare nel gruppo azzurro e partecipare agli Europei e ai Mondiali, consapevoli di serva sempre lavorare e migliorarsi”.

