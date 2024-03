Volley, Serie B – Per la Canottieri Ongina è tempo di derby piacentino contro i giovani della Gas Sales

E’ tempo di derby piacentino per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile domani affronterà i giovani della Gas Sales nella settima giornata di ritorno del girone D nel match in programma alle 17,30 alla palestra Salvadè di Piacenza. All’andata, i gialloneri di Monticelli d’Ongina si imposero nettamente conquistando l’intera posta in palio e ora cercheranno il bis, anche per ritornare a far punti dopo il semaforo rosso contro la capolista Kerakoll Sassuolo di Pupo Dall’Olio, che ha fermato a tre la striscia di vittorie consecutive di De Biasi e compagni.

Fausto Perodi, vice allenatore della Canottieri Ongina

“Affrontiamo una squadra giovane abbiamo avuto una settimana travagliata tra assenze in allenamento e alcuni problemi fisici concentrati in un reparto, quindi la preparazione della sfida non è stata giocoforza ottimale. Il nostro lavoro comunque è proseguito e ha riguardato principalmente due aspetti: il cambiopalla, perché riceviamo bene ma fatichiamo a mettere giù il pallone, e gli errori, da limare in tutti i fondamentali dato che ne commettiamo troppi”.