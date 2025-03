Volley, Serie B – Per la Canottieri Ongina tre punti d’oro ad Asola (1-3)

Ritorno al successo in serie B maschile per la Canottieri Ongina, che dopo due ko consecutivi ritrova il sorriso grazie all’importante 3-1 conquistato ieri (sabato) ad Asola contro la Kema Asola Remedello. Per i gialloneri di Gabriele Bruni, tre punti d’oro non solo per il morale ma anche per la classifica, che permettono di agganciare l’ottavo posto a quota 29 punti e scavare il solco ulteriormente il solco sulla zona salvezza.

Un attacco performante (61% di positività) e un muro granitico (13 block vincenti) hanno aiutato i monticellesi a conquistare il bottino pieno. In una prova corale, spicca la prestazione al centro di Robert Chirila (7 palloni su 10 a terra e ben 6 muri personali), ben spalleggiato dal compagno di reparto Ousseynou Pène (4 muri e una media di uno su due in attacco per un totale di 11 punti), mentre il top scorer è stato lo schiacciatore Alexander Chadtchyn con 22 punti e il 61% offensivo. Ottimi anche gli altri due laterali Giovanni Scaffidi (13 punti, 58% in terzo tocco) e Federico Giacomini, opposto che ha chiuso con 17 punti e 63% in attacco.

Fausto Perodi, vice allenatore giallonero

“E’ una vittoria fondamentale nel primo set siamo partiti male, commettendo diversi errori e subendo anche un break di 6 punti, poi siamo riusciti ad agguantare il parziale, ma sul 24-23 locale un nostro errore evitabilissimo in copertura ha vanificato tutto. Dal secondo set abbiamo giocato meglio, sbagliando meno, mostrando un buon cambiopalla. Da segnalare i cinque attaccanti del sestetto in doppia cifra, segno che tutti hanno dato un ottimo apporto e che la distribuzione è stata omogena”.

Per la Canottieri Ongina, all’orizzonte una settimana impegnativa: mercoledì alle 21 a Monticelli turno infrasettimanale contro la Pallavolo Cremonese, mentre domenica trasferta sul campo della capolista Mirandola.

KEMA ASOLA REMEDELLO-CANOTTIERI ONGINA 1-3

(25-23, 23-25, 23-25, 17-25)

KEMA ASOLA REMEDELLO: Maggi 9, Mattinzoli 11, Bacchin 18, Peslac 17, Zaniboni 5, Gallina, Pignatelli (L), Fellini, Pellegrino, Leali 2, Brunello (L). N.e.: Marasi, Chiari, Rodella, Penci. All.: Fasani

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti 2, Chadtchyn 22, Chirila 13, Giacomini 17, Scaffidi 13, Pène 11, Rosati (L), Belfanti, Ruggeri 1, Aquino. N.e.: Bocu, Nasi, Tagliaferri, De Biasi (L). All.: Bruni