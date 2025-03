Veano, la prigione della libertà, presentazione del volume di David Vannucci il 17 marzo

“Veano, la prigione della libertà”: questo il titolo del volume di David Vannucci (Edizioni Tip.Le.Co., Prefazione di Carla Antonini, direttrice Isrec-Istituto di storia contemporanea di Piacenza) che verrà presentato lunedì 17 marzo, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, per iniziativa della Banca di Piacenza con l’intervento dell’autore in dialogo con il giornalista Emanuele Galba, addetto stampa dell’Istituto di credito.

Veano, presentazione del volume

Il libro – realizzato con il contributo della Banca e la collaborazione del Collegio Alberoni – racconta l’esperienza del campo p.g. 29 all’interno della Villa Alberoni sulle colline tra Valtrebbia e Valnure, la grande fuga del 10 settembre 1943 e raccoglie le biografie dei prigionieri britannici.

Il tenente colonnello Vannucci, dell’Arma dei Trasporti e Materiali dell’Esercito, attualmente in servizio presso il Polo Nazionale Rifornimenti di Piacenza, appassionato di storia del Novecento ed esperto di cose militari, è alla terza opera sui campi di prigionia in territorio piacentino durante la seconda guerra mondiale.

