Volley, Serie B – Per la Canottieri Ongina un sabato da leoni: Spezzano al tappeto (1-3)

Una notte da leoni. Come accaduto all’andata contro la capolista Kerakoll Sassuolo (battuta a domicilio al tie break), la Canottieri Ongina si esalta in trasferta in terra modenese e questa volta manda al tappeto in quattro set la Beca Tensped, seconda forza del girone B di serie B maschile. Una prova di grande qualità per i gialloneri di Gabriele Bruni, che nell’occasione sono riusciti a esprimere il proprio alto potenziale, emerso solo a tratti in questa stagione. Otto ace, 14 muri e una media di un pallone su due messo a terra in attacco (50% di positività) sono alcune cifre del “sabato da leoni” dei piacentini, trascinati dai 27 punti dello schiacciatore Alex Reyes.
BECA TENSPED-CANOTTIERI ONGINA 1-3
(18-25, 25-22, 21-25, 14-25)
BECA TENSPED: Bertoli 16, Lodi 1, Bartoli 17, Cassandra 3, Miselli 7, Quartarone 1, Schiavoni (L), Zanetti, Serafini 1, Menabue 5. N.e.: Fantozzi, Corcione, Morselli, Gianferrari (L). All.: Panciroli
CANOTTIERI ONGINA: Cormio 9, Imokhai 8, Battaglia 13, Reyes 27, Cucchi 5, Mandoloni 7, Rosati (L), Boschi, Ruggeri. N.e.: Mari, Morchio, Paratici, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni