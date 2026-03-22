Volley, Serie B – Per la Canottieri Ongina un sabato da leoni: Spezzano al tappeto (1-3)

Una notte da leoni. Come accaduto all’andata contro la capolista Kerakoll Sassuolo (battuta a domicilio al tie break), la Canottieri Ongina si esalta in trasferta in terra modenese e questa volta manda al tappeto in quattro set la Beca Tensped, seconda forza del girone B di serie B maschile. Una prova di grande qualità per i gialloneri di Gabriele Bruni, che nell’occasione sono riusciti a esprimere il proprio alto potenziale, emerso solo a tratti in questa stagione. Otto ace, 14 muri e una media di un pallone su due messo a terra in attacco (50% di positività) sono alcune cifre del “sabato da leoni” dei piacentini, trascinati dai 27 punti dello schiacciatore Alex Reyes.

BECA TENSPED-CANOTTIERI ONGINA 1-3

(18-25, 25-22, 21-25, 14-25)

BECA TENSPED: Bertoli 16, Lodi 1, Bartoli 17, Cassandra 3, Miselli 7, Quartarone 1, Schiavoni (L), Zanetti, Serafini 1, Menabue 5. N.e.: Fantozzi, Corcione, Morselli, Gianferrari (L). All.: Panciroli

CANOTTIERI ONGINA: Cormio 9, Imokhai 8, Battaglia 13, Reyes 27, Cucchi 5, Mandoloni 7, Rosati (L), Boschi, Ruggeri. N.e.: Mari, Morchio, Paratici, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy