Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio affronta Campagnola nel recupero

Lasciata alle spalle le festività pasquali le ragazze, allenate da coach Matteo Capra ed il suo staff, si stanno preparando con la massima concentrazione in vista della gara contro l’Osgb Campagnola, gara fondamentale per la corsa salvezza. Al momento la Pallavolo San Giorgio occupa la nona posizione a 28 punti, insieme al V.P. Volley (ma il team toscano ha vinto due gare di meno), e la sfida contro le reggiane avrà una valenza importante, anche in virtù, dello scontro diretto nel derby toscano tra V.P. Volley e Montesport.

Sesta in classifica con 37 punti, alla quinta giornata l’Osgb Campagnola ha cambiato guida tecnica, passando da Luciano Molinari a Simone Longagnani. Il roster allestito è di tutto rispetto con elementi di alto profilo che hanno un passato in serie A2 o di lunga militanza in B1come il libero Amelia Bici (ex Sassuolo, Montale), la centrale Alessandra Rossi (Montale e Bologna), l’opposta Chiara Muzi (ex Sant’Elia e Castefranco di sotto ) e le schiacciatrici Giorgia Coveccia dall’Esperia Cremona (A2) e Micole Maghenzani, veterana dei campionati di B1. A gennaio è stata inserita l’alzatrice Matilde Pinarello, in uscita da Imola (AS2)

Le statistiche

Sarà il sesto incontro ufficiale tra piacentine e reggiane. In passato si sono affrontate in serie B2 nella stagione 2019/2020 e nel 2021/2022,il bilancio è di quattro successi per l’Osgb contro uno della San Giorgio, l’ultimo lo giocato lo scorso 21 dicembre è stato vinto dalle reggiane per 3-2.

Non ci sono ex di turno. L’incontro sarà diretto da Elisabetta Zuccotti del comitato Milano-Monza-Lecco e Gianluca Fumagalli del comitato Cremona-Lodi, e sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube della Pallavolo San Giorgio a, a partire dalle ore 21. Ingresso gratuito.

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano 61; Volley Modena 53; Volley Garlasco 52; Bindi Passione Valdarno 47; Ripalta Cremasca 44; Osgb Campagnola 37; Moma Anderlini 34; Rubiera 32; Pallavolo San Giorgio, V.P. Volley 28; Bsc Sassuolo, Montesport 27; Ambra Cavallini 14; Crema 12.

Ostiano, Valdarno, Modena, Garlasco, Rubiera, Crema ed Ambra Cavallini una gara in più