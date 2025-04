Atletica – Meeting di Primavera: riflettori su Piacenza

Il Campo Pino Dordoni di Piacenza ha vibrato di energia e passione sportiva in occasione del Meeting di Primavera, tenutosi il 27 aprile 2025. L’evento, magistralmente orchestrato dall’Atletica Piacenza sotto la guida del suo dinamico Presidente Fabrizio Dallavalle, ha rappresentato un vero successo organizzativo e sportivo, confermando la centralità della società biancorossa nel panorama dell’atletica non solo regionale.

La riuscita della manifestazione è stata resa possibile dalla sinergia tra dirigenti, allenatori e, soprattutto, dai numerosi atleti che, con spirito di squadra encomiabile, si sono messi a disposizione per garantire il regolare svolgimento di una giornata intensa e ricca di competizioni. La partecipazione interregionale ha conferito al meeting un prestigio notevole, con ben 294 atleti in lizza e un impressionante totale di 368 partecipazioni alle gare, testimoniando l’attrattività e la qualità dell’evento piacentino.

Il programma gare, estremamente completo e variegato, ha offerto spettacolo in tutte le discipline, mettendo in luce il talento di giovani promesse e atleti più esperti. Per l’Atletica Piacenza, la giornata si è tinta di biancorosso grazie a prestazioni di assoluto rilievo.

Giorgio Corrini ha entusiasmato il pubblico con una prestazione maiuscola nel lancio del Martello Allievi, conquistando la medaglia d’oro con un lancio di 44,55 metri, che rappresenta anche il suo nuovo record personale. Un risultato che testimonia la sua crescita e il suo potenziale nella specialità.

Nella categoria Juniores, una bella medaglia di bronzo è giunta dal lancio del martello grazie ad Andrea Palazzina, che ha scagliato l’attrezzo a 47,68 metri, confermando la tradizione piacentina in questa disciplina.

Le velociste biancorosse hanno brillato nelle gare assolute. Chiara Sverzellati è stata protagonista di una doppia impresa, conquistando due medaglie di bronzo. Nei 100 metri, ha fermato il cronometro a 12″57, dimostrando la sua velocità. Successivamente, nei 200 metri, ha replicato il successo con un tempo di 25″18, stabilendo il suo record personale nonostante il vento contrario, un dettaglio che ne accresce ulteriormente il valore.

Tra gli altri risultati di spicco, si segnala il quinto posto di Paolo Boledi negli 800 metri Assoluti con il tempo di 2’09″49, e il promettente quarto posto di Giulio Bonino nel salto con l’asta Assoluti, con un incoraggiante 3,95 metri al suo esordio nella categoria.

Nelle prove ad ostacoli, Davide Silva si è piazzato quarto nella gara spuria dei 200hs Assoluti con un tempo di 28″88, seguito dal compagno di squadra Filippo Ceriati (30″52), sesto al tragiardo. Nei 200 metri Assolute, Anna Pissarotti ha ottenuto un buon sesto posto con 26″12, mentre negli 800 metri Assolute Francesca Zanelli si è classificata quinta in 2’30″48.

Un’altra nota positiva arriva dal settore giovanile, con il quarto posto di Dorothee Tine nel Salto triplo Cadette, grazie a un personale di 10,93 metri.

Il Meeting di Primavera di Piacenza si è dunque confermato un appuntamento di rilievo nel calendario dell’atletica leggera interregionale. La meticolosa organizzazione dell’Atletica Piacenza, la qualità degli atleti partecipanti e le notevoli prestazioni degli atleti biancorossi hanno reso questa giornata un vero successo sotto tutti i punti di vista, lasciando presagire una stagione ricca di soddisfazioni per la società del Presidente Dallavalle.

Si segnala inoltre l’ottimo primo posto nei 5000m Assoluti, ottenuto al Meeting Città di Modena da Elia Rebecchi, 15’04”81 sulla distanza: per Rebecchi, l’ennesima eccellente prestazione, stavolta in pista e quindi fuori dalla sua superficie prediletta, la strada.