Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio impegnativa trasferta a Campagnola Emilia

Non sarà un impegno facile per la Pallavolo San Giorgio che vuole riscattare la sconfitta interna contro Ravenna per riprendere il cammino verso la salvezza in categoria contro un avversaria forte tra le candidata al salto in A3, come stanno dimostrando sul campo, provando il classico scherzetto di Halloween.

L’Osgb nelle prime tre giornate ha vinto tutti gli incontri giocati, conquistando sette punti, nel dettaglio ha superato al tiebreak Cesena ed Ostiano mentre nell’ultimo turno ha superato la Moma Anderlini, ed attualmente occupa la seconda posizione in classifica insieme a Ripalta Cremasca e Valdarno, dietro alla capolista Ravenna.

Il punto sulle avversarie

Chiusa la scorsa stagione all’ottavo posto l’Osgb Campagnola Emilia ha cambiato molto l’organico, partendo dalla panchina con l’innesto di Davide Baraldi, esperto tecnico con un passato in A2 tra Santa Croce sull’Arno, Cadelbosco e Piacenza dal 2017 al 2025 ha ricoperto il ruolo di primo assistente all’Igor Novara. Il mercato in entrata ha visto il rientro in organico dell’alzatrice Maria Elena Aluigi, reduce da un grave infortunio, e di Gabriella Guastella da Marsala, mentre la batteria delle attaccanti ha visto gli innesti di Alma Frangipane da Bologna ed Irene Mescoli da Imola. Nuovi anche le centrali Sofia Migliorini da Imola, Sara Secciani e Sara Reverberi, entrambe la scorsa stagione a Rubiera e Daiana Gruda da San Lazzaro. Della rosa del 2024/2025 sono rimaste le due opposte Chiara Muzi e Mama Diarra Ndaye, la schiacciatrice Sofia Giannelli ed i liberi Amelia Bici e Maddalena Bonato.

Nei campionato nazionali sono sei i precedenti tra piacentine e reggiane, il bilancio è a favore della Osgb per quattro a due, l’ultimo è stato vinto dalla Pallavolo San Giorgio. L’ex di turno è la centrale Esther Pratissoli che vestito la maglia oronera nella stagione 2024/2025.

Dirigeranno l’incontro Laura Rodofile e Simone Benigni della sezione Fipav comitato territoriale di Brescia, fischio d’inizio alle ore 18 presso il palazzetto dello sport di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) in via Magnani, 1. Si potrà seguire l’andamento del match nel Live Score sul sito della Federvolley.

Classifica

Ravenna 9 punti; Ripalta Cremasca, Osgb Campagnola 7; Bologna, Valdarno, Centro Volley Reggiano 6; Fantini Folcieri Ostiano 4; Montesport, San Giorgio, Pall. Scandicci, Forlì 3; Cesena, Riccione 1.

