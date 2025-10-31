Scatta l’allarme a Borgo Faxhall, il ladro tenta di nascondersi ma viene scoperto: arrestato

Fallisce il colpo a Borgo Faxhall, arrestato un uomo. I fatti sono accaduti nella notte tra il 30 e il 31 ottobre. La polizia e le guardie giurate di Metronotte hanno fermato un uomo che si era introdotto di nascosto forzando una porta laterale.
Il ladro è finito in manette per tentato furto e sarà processato per direttissima al tribunale di Piacenza.
Tutto è successo intorno a mezzanotte. Dopo aver forzato un ingresso su via Primogenita, l’allarme collegato alla vigilanza è scattato e sul posto sono intervenute le pattuglie di Metronotte e due volanti della questura.
Durante la perquisizione dell’edificio, gli agenti hanno trovato il ladro in un anfratto, intento a cercare di nascondersi. Aveva ancora con sé gli strumenti usati per forzare la porta.
Non si esclude che avesse un complice, riuscito però a scappare.