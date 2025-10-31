Scatta l’allarme a Borgo Faxhall, il ladro tenta di nascondersi ma viene scoperto: arrestato

Fallisce il colpo a Borgo Faxhall, arrestato un uomo. I fatti sono accaduti nella notte tra il 30 e il 31 ottobre. La polizia e le guardie giurate di Metronotte hanno fermato un uomo che si era introdotto di nascosto forzando una porta laterale.

Il ladro è finito in manette per tentato furto e sarà processato per direttissima al tribunale di Piacenza.

Tutto è successo intorno a mezzanotte. Dopo aver forzato un ingresso su via Primogenita, l’allarme collegato alla vigilanza è scattato e sul posto sono intervenute le pattuglie di Metronotte e due volanti della questura.

Durante la perquisizione dell’edificio, gli agenti hanno trovato il ladro in un anfratto, intento a cercare di nascondersi. Aveva ancora con sé gli strumenti usati per forzare la porta.

Non si esclude che avesse un complice, riuscito però a scappare.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy