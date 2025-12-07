Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio cede alla Libertas Forlì in tre set

Serata negativa per la Pallavolo San Giorgio Piacentino, superata in tre parziali dalla Libertas Forlì. In vantaggio nel primo set per 21-19, la squadra di casa subisce la rimonta delle romagnole, perdendo ai vantaggi. Nel secondo set Forlì domina, mentre nel terzo la Sangio, pur rientrando in partita dopo essere stata sotto di sei punti, cede nel finale.

La Pallavolo San Giorgio parte meglio portandosi sul 3-1. Forlì impatta con Arcangeli e allunga sul 5-7; la squadra di casa torna in parità con un attacco di Sesenna (7-7). Le gialloblù ritrovano il break di vantaggio (9-7), ma due errori in attacco delle piacentine permettono alle ospiti di pareggiare (9-9). La Sangio prova l’allungo (12-9), ma Forlì resta in scia con un attacco di Folli (13-12, toccato dal muro) e pareggia sul 15-15, per poi portarsi sul 15-17. Le padrone di casa fermano il gioco per riordinare le idee: un monster block di Cossali vale il 16-17 e un errore di Bacci firma il 17-17. Il punteggio resta in equilibrio (18-18 e 23-23), ma gli scambi finali premiano le ospiti, che chiudono 23-25.

Falsa partenza nel secondo parziale per la squadra di casa: un muro su Sesenna vale l’1-5 per Forlì. Coach Capra chiama time out, ma la pausa non sortisce effetti; le romagnole volano sul 2-10 e la Sangio esaurisce i time out a disposizione. Il copione non cambia: Forlì allunga fino al 3-12. Capitan They prova a scuotere la squadra con il punto del 5-14 e la Pallavolo San Giorgio tenta di rientrare in un set che sembrava compromesso, trovando anche un ace con Martinelli (10-14). Forlì ritrova ordine e lucidità (13-19), ma la squadra di casa non molla (16-20). Lo sprint finale, però, è ancora delle ospiti, che chiudono 17-25.

La terza frazione inizia come la precedente: Forlì gioca in modo ordinato e preciso, approfittando degli errori della Pallavolo San Giorgio (2-8). Le ospiti mantengono un buon margine (7-13). Le piacentine provano a rientrare con un ace di Cossali (12-16), poi un attacco di Gilioli riduce il gap a tre punti (14-17) e Sesenna in pipe porta la Sangio a -1 (16-17). Nonostante la rimonta, Forlì chiude 20-25, conquistando l’intera posta in palio.

La sconfitta con Forlì e le contemporanee vittorie del Centro Volley Reggiano sulla Moma Anderlini e di Riccione su Bologna relegano le giallobiancoblù all’undicesimo posto, in piena zona retrocessione. Nel prossimo turno, sabato 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, le ragazze di coach Matteo Capra ospiteranno il Centro Volley Reggiano tra le mura amiche del palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino. Fischio d’inizio alle ore 18.

Pallavolo San Giorgio-Libertas Forlì 0-3

(23-25 17-25 20-25)

Pallavolo San Giorgio: Sesenna, They, Cornelli, Caviati, Bassi, Gilioli, G. Galelli (L), Lunardini, Pratissoli, Cossali, Bresciani, Martinelli, L. Galelli (L). All. Capra.

Libertas Forlì: Montini, Casotti, Arcangeli, Salvestrini, Folli, Calisei (L), Pichchi, Cassali, Marello (L), D’Aurea, Calcinari, Perletti, Turini, Bacci. All. Caliendo.

Classifica

Ravenna 26 punti; 20; Ripalta Cremasca 21; Osgb Campagnola, Valdarno 20; Bologna 18; Fantini Folcieri Ostiano 14; Montesport, Riccione 11; Forlì, entro Volley Reggiano 10; Pall. San Giorgio 8; Moma Anderlini, Cesena 7; Pall. Scandicci 3.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy