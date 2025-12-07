Serie B – Stop Bakery Piacenza a Desio: biancorossi sconfitti 91-76

Bakery Piacenza sconfitta 91-76 a Desio. Ko maturato soprattutto fra il finale del terzo quarto e l’ultimo periodo, dopo un buon inizio piacentino fra avvio e un primo tempo in grande equilibrio. Non bastano le ottime prove del trascinatore Bocconcelli e di Dore, entrambi autori di 21 punti.

La cronaca della gara

I biancorossi, spinti anche dai tifosi arrivati da Piacenza come sempre vicini alla squadra, partono molto bene. Il quintetto iniziale costruisce il primo vantaggio, fino al +7 di metà periodo. La rimonta di casa si concretizza negli ultimi 2’ con giocate di pura energia, alla prima pausa è pari sul 22-22.

Desio riparte concentrata e si fa valere con gli attacchi dentro l’area, la grinta di capitan Morvillo però porta i compagni a restare agganciati. Le iniziative di Bocconcelli e Giannone sono decisive per cucire la distanza, fino al 45-41 di casa dell’intervallo.

Super “Bocco” anche nel terzo quarto: Bocconcelli è spaziale dalla media e anche con un incredibile gioco da quattro punti, per trascinare Piacenza. Troppe disattenzioni e qualche difficoltà di troppo a rimbalzo però indirizzano la gara dalla parte di Desio, 69-60 dopo 30’.

Peccato per l’ultima frazione, dato che il copione ricalca le cadute biancorosse prima del successo su LuxArm Lumezzane di una settimana fa. Dore innesca le mani di Bocconcelli per completare un parziale Bakery che a meno di 4 minuti dall’ultima sirena riporta la squadra di Salvemini a -4 dagli avversari. Ma i soliti rimbalzi offensivi concessi alla squadra di casa e gli sviluppi del finale portano Desio a trovare la doppia cifra di vantaggio e poi vincere 91-76.

Prossimo impegno per Bakery Piacenza domenica 14 dicembre alle 18, al PalaBakery, contro Paffoni Fulgor Omegna.

Rimadesio Desio-Bakery Piacenza 91-76

(22-22, 45-41, 69-60)

Rimadesio Desio: Conte 20, Munari 17, Tarallo 14, Giarelli 13, Bartninkas 12, Leoni 6, Spinelli 4, Elli 3, Mazzoleni 2, Tornari, Di Bonito, Trezzi. All. Quilici.

Bakery Piacenza: Bocconcelli 21, Dore 21, Giannone 10, Ricci 8, Abba 6, Borriello 4, Banella 4, Morvillo 2, Korlatovic, Ferrari, Lombardi, Scardoni. All. Salvemini.

