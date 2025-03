Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio cerca l’impresa a Garlasco per proseguire il sogno salvezza

La Pallavolo San Giorgio, nona in classifica, vuole proseguire la corsa salvezza contro il Volley Garlasco, seconda forza del girone, dopo l’importante successo dell’ultimo turno contro Rubiera. Impresa ardua per Tonini e compagne, il team neroverde tra le mura di casa hanno perso solo una volta, che tuttavia hanno dimostrato di poter tenere testa alle formazioni di vertice come hanno dimostrato i successi contro Ripalta Cremasca ed Ostiano.

All’andata Garlasco vince 3-1 ma la Pallavolo San Giorgio ha sfiorato il tiebrek, perdendo il quarto solamente ai vantaggi. Garlasco nell’ultima giornata si è imposta a Campagnola Emilia, pur senza due giocatrici importanti come Baggi e Ratti, in tre set, e contro le ragazze di coach Capra vorranno prendere il bottino, puntando anche l’occhio allo scontro diretto tra Ostiano e Modena.

Confermata in gran parte l’ossatura della squadra che ha raggiunto i playoff lo scorso campionato con le conferme della regista Beatrice Giroldi, della centrale Beatrice Badini e della schiacciatrice Laura Baggi, ex azzurrina, Campionessa del Mondo nel 2011 Juniores, un passato in gioventù a Crema e protagonista della promozione in A2 della Properzi Lodi nel 2017, si sono aggiunte l’opposta Sonia Ratti, ex Lecco e Brescia, la centrale Fabiana Antignano da Melendugno (A2) ed il libero Giulia Favero. Altro elemento di spicco del roster pavese è la schiacciatrice Matilde Gallina.

Secondo incontro della storia tra Pallavolo San Giorgio Piacentino e Volley Garlasco, il primo, giocato nella gara d’andata è stata vinta dalle neroverdi pavesi per 3-1. Non ci sono ex di turno. Dirigeranno i signori Riccardo Pavanello e Riccardo Villa del comitato territoriale Milano-Monza-Lecco. l’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube del Volley Garlasco.

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano 46; Volley Garlasco 44; Volley Modena 41; Ripalta Cremasca 39; Bindi Passione Valdarno 37; Osgb Campagnola 30; Rubiera 26; Moma Anderlini 24; Pallavolo San Giorgio 23; V.P. Volley 32; Montesport 21; Bsc Sassuolo 20; Ambra Cavallini 14; Crema 8. *Volley Modena, Montesport una partita in meno