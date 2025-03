Borgo in Fiore, dai fiori all’arte, dal benessere alla cucina, al mondo “green”. Domenica 18 maggio a Caminata (Pc)

Borgo in fiore, domenica 18 maggio 2025 Caminata, caratteristica frazione del Comune di Alta Val Tidone in provincia di Piacenza, torna ad accendersi di colori e di profumi. Per tutta la giornata, il borgo si trasformerà in un’esplosione di colori e profumi con un’esposizione mercato di fiori diffusa in ogni angolo.

Borgo in Fiore, il programma

Si parlerà di fiori in tutte le loro forme con mostre d’arte, cibo, libri e fragranze ispirate al mondo floreale. Tra gli eventi in programma ci saranno uno “showcooking” durante il quale uno chef mostrerà come utilizzare i fiori in cucina, laboratori creativi per imparare a creare profumi con i fiori, dipingere con essenze floreali e interpretare il linguaggio dei fiori, attività per bambini con workshop dedicati ai più piccoli e un’esposizione di articoli per l’arredamento del giardini da cui trarre idee e ispirazioni per i propri spazi verdi.

Benessere e qualità della vita

Quest’anno, inoltre, l’evento si apre alle tematiche del benessere naturale e della qualità della vita. Il fiore diventerà infatti protagonista della skincare, degli estratti da bere e di un concetto di wellness naturale. Borgo in Fiore vuole essere più di una semplice rassegna dedicata ai fiori. Nel corso degli anni e delle edizioni questo evento diventato è un viaggio nell’armonia che un fiore può donare. Dal suo profumo al piacere della tavola, dalla bellezza di un quadro alla serenità di un bambino che colora. Tutto questo verrà raccontato attraverso laboratori per bambini, corsi per adulti, presentazioni di libri, esposizioni di ritratti e disegni, musica, teatro e degustazioni oltre a un concorso per la migliore locandina, il cui vincitore vedrà la propria opera protagonista dell’edizione successiva.