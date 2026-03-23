Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio sconfitta 3-1 a Cesena

La trasferta si conclude con una sconfitta amara per la Pallavolo San Giorgio Piacentino, che spreca un’ottima occasione dopo un avvio molto positivo contro l’Elettromeccanica Angelini.

La squadra gialobiancoblù parte bene: conquista il primo set 23-25 e nel secondo si porta avanti 12-18, dando l’impressione di poter chiudere sul 2-0. Tuttavia, improvvisamente arriva un blackout: le avversarie rimontano fino al 25-23 e ribaltano completamente l’inerzia del match.

Nel terzo set il crollo è evidente (25-12), mentre nel quarto, dopo un buon inizio (3-6), San Giorgio non riesce a mantenere il ritmo e cede 25-20, consegnando la vittoria a Cesena.

Il direttore sportivo Massimo Gregori ha sottolineato proprio questo passaggio chiave: la partita “è finita” sul 18-12 del secondo set, quando tutto sembrava sotto controllo. Da lì in poi, il drastico calo in attacco e la perdita di fiducia hanno compromesso il risultato.

Nonostante le difficoltà della settimana — in particolare l’assenza dei palleggiatori e il rientro di Bresciani — la società non cerca alibi. Il focus ora è già sulla prossima sfida contro Anderlini, con la consapevolezza che la squadra è pienamente coinvolta nella lotta salvezza insieme ad altre quattro formazioni.

Servirà continuità e solidità mentale, soprattutto in trasferta, per evitare altri cali improvvisi e giocarsi la permanenza in categoria fino all’ultima giornata.

Elettromeccanica Angelini Cesena-Pallavolo San Giorgio 3-1

(23-25 25-23 25-12 25-20)

Elettromeccanica Angelini Cesena: Parise 11, Ioli (L2), Gregori (L1), Cangini, Oke, Lupoli, Menini, Pasini, Guardigli 12, Benazzi 26, Caniato 7, Signorini, Casalini, Vallicelli 5, Pirro 12. All. Lucchi.

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 14, They 8, Cornelli 21, Bassi 1, Gilioli 1, G. Galelli (L), Lunardini, Malvicini, Pratissoli, Cossali 6, Bresciani 1, Martinelli 11, L. Galelli (L). All. Capra.

Classifica

Ravenna 50 (17-3) punti; Ripalta Cremasca 44 (16-4); Osgb Campagnola 43 (14-8); Valdarno 41 (13-7); Fantini Folcieri Ostiano 37 (12-8); Bologna 35 (13-7); Montesport 25 (9-11); Cesena 27 (8-12); Pall. San Giorgio 23 (8-12); Centro Volley Reggiano 22 (7-13); Forlì 22 (7-13); Riccione 22 (7-13); Pall. Scandicci 15 (5-15); Moma Anderlini 14 (4-16);

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