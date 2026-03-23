Volley – Gas Sales Piacenza, mercoledì al Palabanca l’andata della semifinale di Coppa Cev con Ljubljana

Gas Sales Piacenza, dopo la maratona con Modena in Gara 4 dei Play Off Scudetto, torna al lavoro oggi con una seduta in sala pesi per preparare la gara d’andata della Semifinale della Cev Volleyball Cup in programma al PalabancaSport mercoledì 25 marzo (ore 20.30). Avversario l’ACH Volley Ljubljana reduce dalla vittoria esterna ottenuta nei Quarti di Finale del Campionato sloveno con il Funizar Ravne per 3-1 (25-15, 25-19, 25-19) che le ha fatto staccare il pass per la Semifinale.

Nella stagione regolare del campionato sloveno l’ACH Volley Ljubljana dopo 21 partite giocate ha chiuso al primo posto in classifica con 62 punti frutto di 21 vittorie. Una sola gara è terminata al tie break.

In Europa Ljubljana ha iniziato la stagione in Cev Champions League inserita nel Gruppo A insieme a Trento e ha chiuso al terzo posto il girone retrocedendo in Cev Volleyball Cup dove nei Quarti di Finale ha superato i turchi del Fenerbahce vincendo la gara di andata per 3-2 (25-17, 21-25, 25-16, 23-25, 16-14) e la gara di ritorno giocata in Turchia per 3-1 (25-19, 19-25, 21-25, 16-25 per gli sloveni).

Gas Sales Piacenza ha conquistato il pass per la Semifinale di Cev Volleyball Cup superando nei Quarti di Finale la formazione tedesca del Berlin Reycling Volleys per 3-0 sia nella gara di andata che in quella di ritorno.

Francesco Comparoni, centrale

“Ci attende una gara sicuramente difficile, affrontiamo una squadra che nel loro campionato spadroneggia, è composta da tanti giocatori che militano nella nazionale e in tanti hanno già giocato in Italia. Questi pochi giorni ci serviranno per recuperare un po’ di energie per affrontare al meglio la partita, vogliamo proseguire il nostro cammino in Europa”.

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