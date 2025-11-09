Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio sconfitta 3-1 dalla corazzata Volley Team Bologna

Quattro parziali combattuti che hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico presente al palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino nei quali la maggiore esperienza di Bologna ha permesso di prendere l’intera posta in palio. Il rammarico per il team giallobiancoblù è quello di non essere arrivato al quinto set come è successo la settimana precedente a Campagnola Emilia.
Pallavolo San Giorgio-D.M. Sistemi Group VT Bologna 1-3
(24-26 25-23 22-25 23-25)
Pallavolo San Giorgio: Sesenna, They 27, Cornelli, Caviati, Bassi 14, Gilioli 9, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini 1, Pratissoli, Cossali 1, Bresciani 2, Martinelli 15, L. Galelli (L). All. Capra.
D.M. Sistemi Group VT Bologna: Taiani, 20 Sawa, De Paoli 5, Giorgi 1, Fucka 19, Cavalli (L), Pinali 11 , Neriotti 10, Carnevali, Saccani 3, Bongiovanni 6, Minelli (L), Govoni.All. Ghiselli.
Classifica
Ravenna 15 punti; Bologna 12; Osgb Campagnola 11; Valdarno 10; Ripalta Cremasca, Fantini Folcieri Ostiano 9; Montesport 8; Forlì, Centro Volley Reggiano, 6; Moma Anderlini 4; San Giorgio, Pall. Scandicci 3; Riccione 2; Cesena 1.