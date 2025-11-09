Il Piacenza si ferma a Progresso: i biancorossi trovano il vantaggio con Mustacchio, ma vengono raggiunti da Calabrese

Doveva essere la domenica della svolta per il Piacenza, reduce da due successi consecutivi con Tuttocuoio e Correggese, invece sul campo di Castel Maggiore a Bologna contro il Progresso non è andato oltre al 1-1 in una gara dai due volti.

Eppure sembrava tutto andare a gonfie vele per la formazione allenata da Arnaldo Franzini. Il tecnico ha confermato Campagna dietro alle punte Trombetta e Mustacchio, lasciando D’Agostino in panchina. Il Piacenza inizia a mille con 5 occasioni create nell’arco di 10 minuti. Meritatissimo il vantaggio al 13′ con Mustacchio che riceve un bel lancio lungo, si incunea tra i due centrali Bonetti e Cestaro e deposita alle spalle del portiere.

Gli ospiti cercano il raddoppio a più riprese, ma non riescono nell’intento. Poi, al 39′, si rivede un film già visto troppe volte nell’arco di questo campionato. Bertin, partito titolare al posto dell’infortunato Zaffalon, prova un disimpegno, ma finisce per favorire Campagna che è libero di trafiggere Ribero.

Ci sarebbe tutto il tempo di provare comunque a vincere, ma il Piacenza costruisce troppo poco nella ripresa per riuscire nell’intento. Da segnalare anche un episodio molto dubbio in area ai danni di Bianchetti nei secondi finali.

La partita

Primo tempo

Squadre in campo: via al match tra Progresso e Piacenza!

4′- Biancorossi partiti molto forte con 2 occasioni create in pochi minuti.

6′- Prova il tiro da calcio di punizione Mustacchio: Roccia blocca e evita il vantaggio biancorosso.

8′- Mustacchio segna, ma commette anche fallo: fischia l’arbitro, tutto da rifare.

11′- Ancora Piacenza che è partito fortissimo! Tentata poco fa una rovesciata da Trombetta, uscita di un nulla.

13′- Mustacchio mette dentro l’1-0 dopo un’assedio in questo primo quarto d’ora di gioco. Biancorossi avanti con Mustacchio che di piatto infila il vantaggio.

22′- Ritmi abbassati rispetto all’inizio della gara. Piacenza che gestisce il risultato, Progresso che inizia a uscire dopo un inizio di gara non pervenuto.

25′- Progresso in avanti, Piacenza che difende perfettamente ed evita il pericolo.

28′- Vicino al raddoppio il Piacenza con Putzolu: colpo di testa salvato sulla linea dagli avversari.

32′- Progresso che arriva alla prima conclusione con Mascanzoni che spara però alto.

38′- Ammonito Sbardella. Primo cartellino del match.

39′- Primo tiro in porta del Progresso e pareggio dei padroni di casa. Segna Calabresi e tutto da rifare per i biancorossi.

42′- Piacenza che alza i giri del motore dopo il pareggio. Gara molto più equilibrata rispetto a prima.

45′- Finisce un primo tempo di dominio totale del Piacenza ma che vede il risultato fermo sull’1-1.

Secondo tempo

45′- Via alla ripresa! Si riparte senza cambi.

51′- Inizio molto equilibrato. Nessuna azione da segnalare.

57′- Prima occasione del secondo tempo per i biancorossi, con Campagna che calcia forte, ma centrale e Roccia para il tiro dell’attaccante del Piacenza.

63′- Piacenza ancora in avanti, Progreso che si difende bene. Vige l’equilibrio in campo.

65′- Cambi per i biancorossi: dentro Mazzaglia, fuori Poledri e D’Agostino subentra a Campagna.

68′- Subito grande impatto di D’Agostino sul match: poco fa ha servito Mustacchio davanti alla porta che però ha fallito l’occasione di infilare il 2-1.

73′- Ammonito Ciuffo per simulazione.

80′- Biancorossi alla ricerca disperata del vantaggio. Progresso che si chiude.

89′- Nessuna azione dasegnalare negli ultimi minuti. Biancorossi che non trovano il vantaggio.

90′- Finisce qui. I biancorossi pareggiano per 1-1 contro il Progresso, faticando molto nella ripresa.

Le formazioni ufficiali

Progresso: 4-3-3: Roccia; Bonetti, Cestaro, Mezzadri, Stellacci, Maltoni, Sansò, Kola, Finessi, Mascanzoni, Calabrese. All: Graffiedi

A disposizione: Gelati, G. Barbaro, S. Barbaro, Giovane, Dandini, Odalo, Zattoni, Cortesi, Cavazza

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Bertin, Lordkipandize, Putzolu, Poledri Campagna, Mustacchio, Trombetta. All Franzini

A disposizione; Kolgecaj, Silva, D’Agostini, Bianchetti, Mazzaglia, Cabri, Garnero, Pino Pizzi

