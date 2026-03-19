Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio si rinforza con Giulia Malvicini

La Pallavolo San Giorgio ha ufficializzato il tesseramento della regista Giulia Malvicini, operazione resa necessaria a causa del protrarsi dell’infortunio di Francesca Caviati.

Originaria di Vigolzone, in provincia di Piacenza, Giulia Malvicini compirà 29 anni il prossimo 5 settembre. Alta 184 cm, è cresciuta pallavolisticamente nella società del suo paese, con la quale ha fatto parte anche del roster di Serie B1.

Nel corso della sua carriera ha maturato diverse esperienze: dalla Scuola del Volley Varese a Offanengo (Serie B2), fino al salto in Serie A2 con Lilliput Settimo Torinese. Successivamente ha vestito le maglie di Pavic Romagnano (B2) e nuovamente della Scuola del Volley, prima di approdare alla Pallavolo Alsenese nel 2020.

Nel corso di quella stagione si è trasferita all’Anthea Vicenza, risultando protagonista della promozione in Serie A2 conquistata nel giugno 2021 dalla formazione berica. Dopo l’esperienza vicentina, ha giocato per la Promoball, storica società bresciana, e successivamente per due stagioni con le Sorelle Ramonda Montecchio Maggiore in A2.

Nella stagione 2024/2025 è tornata alla Pallavolo Alsenese, prima di approdare ora alla Pallavolo San Giorgio.

La nuova regista giallobiancoblù si è già aggregata al gruppo allenato da coach Matteo Capra.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy