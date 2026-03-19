Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio si rinforza con Giulia Malvicini

La Pallavolo San Giorgio ha ufficializzato il tesseramento della regista Giulia Malvicini, operazione resa necessaria a causa del protrarsi dell’infortunio di Francesca Caviati.
Originaria di Vigolzone, in provincia di Piacenza, Giulia Malvicini compirà 29 anni il prossimo 5 settembre. Alta 184 cm, è cresciuta pallavolisticamente nella società del suo paese, con la quale ha fatto parte anche del roster di Serie B1.
Nel corso della sua carriera ha maturato diverse esperienze: dalla Scuola del Volley Varese a Offanengo (Serie B2), fino al salto in Serie A2 con Lilliput Settimo Torinese. Successivamente ha vestito le maglie di Pavic Romagnano (B2) e nuovamente della Scuola del Volley, prima di approdare alla Pallavolo Alsenese nel 2020.
Nel corso di quella stagione si è trasferita all’Anthea Vicenza, risultando protagonista della promozione in Serie A2 conquistata nel giugno 2021 dalla formazione berica. Dopo l’esperienza vicentina, ha giocato per la Promoball, storica società bresciana, e successivamente per due stagioni con le Sorelle Ramonda Montecchio Maggiore in A2.
Nella stagione 2024/2025 è tornata alla Pallavolo Alsenese, prima di approdare ora alla Pallavolo San Giorgio.
La nuova regista giallobiancoblù si è già aggregata al gruppo allenato da coach Matteo Capra.